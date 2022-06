Blitz dell'Atletico Madrid: Witsel è vicinissimo, superato il Marsiglia

Il centrocampista belga, dopo l'addio al Borussia Dortmund, è ad un passo dall'accordo con gli spagnoli: battuta la concorrenza del Marsiglia.

Soltanto poche settimane fa si consumava il suo addio al Borussia Dortmund, ma Axel Witsel non è di certo rimasto con le mani in mano e, secondo quanto riportato da 'RTBF Sport, il centrocampista belga sarebbe molto vicino al trasferimento all'Atletico Madrid.

Dopo quattro anni spesi sul palcoscenico della Bundesliga, per il classe 1989 potrebbe maturare la prima esperienza in un altro dei top campionati europei, ossia quello della Liga.

I Colchoneros, dal canto loro, sembrerebbero aver trovato gli argomenti giusti per strappare il definitivo sì da parte del calciatore, sul quale si era fatto concreto l'interesse del Marsiglia.

Ripetuti e costanti contatti, quelli su sponda francese, che non hanno dato l'esito sperato. Una fumata nera che ha permesso alla squadra di Diego Simeone di irrompere sul giocatore con gli spagnoli che adesso sono davvero vicini alla finalizzazione dell'affare a costo zero.

Witsel - in passato vicino anche alla Juventus - ha giocato anche in patria con lo Standard Liegi, in Portogallo con il Benfica, in Russia con lo Zenit e in Cina agli ordini del Tianjin Quanjian.