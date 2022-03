Blessin centra la prima vittoria da tecnico del Genoa, Portanova lo esalta: "Ha portato divertimento"

All'ottavo tentativo, il Genoa e Alexander Blessin ce l'hanno fatta.

Dopo sette pareggi in altrettante partite, l'allenatore tedesco festeggia la sua prima vittoria da tecnico del Grifone grazie successo casalingo per 1-0 maturato contro il Torino di Juric.

Una vittoria dal sapore di liberazione per tutta la piazza genoana, divenuta concreta realtà nonostante i rossoblù siano stati costretti a giocare per oltre metà gara con l'uomo in meno a causa dell'espulsione di Ostigard al 24' del primo tempo.

Al di là delle difficoltà e delle fragilità del caso, il segnale tanto atteso da tutto il popolo rossoblù è arrivato. Il Genoa è vivo e adesso crede fortemente all'operazione salvezza a otto giornate dal traguardo finale: il primo goal in Serie A di Manolo Portanova consente ai liguri di agganciare, momentaneamente, il Venezia al terzultimo posto e di portarsi provvisoriamente a -3 dal Cagliari impegnato domani contro la capolista Milan.

La fine di un incubo, dunque. E non potrebbe essere diversamente perché quella del 'Ferraris' è soltanto la seconda vittoria in campionato del Genoa, capace di interrompere un'interminabile striscia di 26 partite senza bottino pieno. L'unico successo in questo torneo, infatti, risale a 187 giorni fa quando la doppietta di Fares e il goal di Destro griffarono il 3-2 in casa del Cagliari. Era il 12 settembre. Sembra passata una vita.

Numeri alla mano, il lavoro di Blessin sul pianeta Genoa ha dato i suoi frutti in maniera piuttosto repentina. Approdato all'ombra della Lanterna dopo il tracollo di Firenze (6-0 con Konko in panchina), l'ex allenatore dell'Ostenda ha ridato nuova linfa al collettivo rossoblù cementando, tra i vari aspetti, una solidissima fase difensiva: vedere per credere, il Genoa è imbattutto da otto partite, nelle quali ha incassato la miseria di due reti: uno contro la Salernitana e uno con il Venezia. Dei precedenti sette pareggi, ben cinque sono maturati con lo score finale di 0-0. E con il successo di misura sul Torino fanno la bellezza di sei clean sheet, buoni per blindare la porta di Sirigu, imbattuto da 437'.

Ora è arrivata anche la prima vittoria e sulla sponda rossoblù di Genova, l'obiettivo salvezza è passato da chimera a speranza da alimentare a suon di risultati.

Nel post partita contro il Torino, il match winner Manolo Portanova ha esaltato il lavoro di Blessin ai microfoni di DAZN:

"Ha portato mentalità e divertimento. Noi cerchiamo di dare il massimo per fare tutto quello che ci chiede".

Un'investitura in piena regola da parte di una squadra che crede fermamente nel lavoro del suo timoniere.