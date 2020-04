Blaszczykowski diventa proprietario del Wisla Cracovia: lo ha salvato dal fallimento

L'ex Borussia Dortmund e Fiorentina diventerà proprietario del club che ha salvato dalla sparizione. E del quale è giocatore.

D'ora in poi, pensare al Wisla Cracovia implicherà pensare a Jakub Blaszczykowski. Ancora più di quanto accadeva fino ad oggi. L'ex e diventerà infatti proprietario del club in cui è cresciuto. E che ha salvato.

A riportarlo è il portale polacco 'TVP'. 'Kuba', come viene soprannominato, è tornato in patria nel gennaio 2019, dopo aver chiuso la sua esperienza in con il , la seconda dopo quella con il BVB.

Un ritorno dettato dalla volontà di salvare un club sul lastrico, il Wisla, per l'appunto. La squadra con cui è il polacco diventato grande dal 2005 al 2007, fino a conquistare il BVB e la nazionale.

Grazie ai suoi prestiti e agli stipendi pagati di tasca sua, il club si è salvato. Intanto Blaszczykowski ne è diventato giocatore e capitano, cosa che è tutt'ora. Ma nei prossimi giorni diventerà ufficialmente anche proprietario.

Il passaggio verrà formalizzato nei prossimi giorni, dopo le firme sui documenti che sono state apposte il 31 marzo. Insieme a lui diventeranno proprietari anche Tomasz Jazdzynski e Jaroslaw Krolewski. Ma sarà il nome di 'Kuba' quello che sarà per sempre associato al Wisla.