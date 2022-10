Blanc-Lione, accordo raggiunto: prenderà il posto di Bosz

L'ex CT della Francia e allenatore del PSG è pronto a tornare in Francia: fumata bianca con il Lione, sarà il successore di Peter Bosz.

Laurent Blanc torna in panchina in Francia dopo oltre sei anni. L'ex difensore di - tra le altre - Napoli e Inter ha raggiunto l'accordo con il Lione e firmerà un contratto fino al 2024 con opzione per un'ulteriore stagione.

Reduce dall'esperienza in Qatar alla guida dell'Al-Rayyan, guidato dal dicembre 2020 a febbraio 2022, Blanc prenderà il posto di Peter Bosz, esonerato oggi dopo la serie negativa di cinque gare senza vittorie in Ligue 1 e l'attuale settimo posto, in attesa che si concluda il decimo turno di campionato.

Secondo quanto riferisce L'Equipe, le parti hanno trovato l'accordo totale. Prevista per domani, lunedì 9 ottobre, la presentazione ufficiale di Blanc, mentre l'annuncio è atteso a breve sui canali ufficiali del club transalpino.

Dopo aver appeso gli scarpini al chiodo nel 2003, Blanc ha guidato il Bordeaux dal 2007 al 2010, prima di vestire i panni di commissario tecnico della Francia dal 2010 al 2012. L'anno successivo si è seduto sulla panchina del PSG, dove è rimasto per tre stagioni, prima dell'avventura in Qatar.

Ora la chiamata del Lione per rimettersi in gioco e conquistare il titolo numero 16 in carriera - tutti in patria -dopo i quattro trofei di Ligue 1, 4 Coppe di Lega, 2 Coppe di Francia e 5 Supercoppe di Francia. Undici con il PSG e quattro con il Bordeaux. Una carriera ricca di soddisfazioni con un nuovo capitolo alle porte.