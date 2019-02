Blackout sospetto in Banfield-River Plate: un giocatore doveva andare in bagno

L'allenatore del River Plate, Marcelo Gallardo, ha accusato il Banfield di aver provocato il blackout: Martin Pareyo aveva problemi di stomaco.

Incredibile episodio quello che si è verificato nel weekend in Argentina nel corso della sfida tra Banfield e River Plate, valida per la 19esima giornata di Superliga. A innescare diverse polemiche è stato infatti un blackout verificatosi al 27' e che per ben 20 minuti ha costretto l'arbitro a bloccare la partita.

Improvvisamente i fari dello stadio si sono spenti, facendo calare il buio sul rettangolo di gioco. Un fatto che secondo il tecnico del River Plate, Marcelo Gallardo, non sarebbe però stato casuale, bensì provocato.

Nella conferenza stampa al termine della gara, come riportato da 'Fox Sports', l'allenatore dei Millonarios ha accusato i padroni di casa di aver causato intenzionalmente lo spagnimento delle luci per permettere a un proprio giocatore di recarsi in bagno, senza doversi preoccupare di lasciare la squadra in dieci uomini.

L'accusa mossa da Gallardo deriverebbe dal fatto che pochi istanti prima del blackout ci sia stato uno strano passaparola tra alcuni giocatori in campo e la panchina del Banfield. Nello specifico Martin Pareyo si è avvicinato al capitano Renato Civelli, il quale si è poi diretto dall'allenatore del Banfield Hernan Crespo per comunicargli che il compagno aveva accusato problemi di stomaco.

Una manciata di secondi ed ecco che lo stadio è sprofondato nelle tenebre, con Pereyra che durante lo stop dell'incontro si è potuto recare al bagno, come confermato da un membro dello staff del Banfield.

"Sì, Payero è andato in bagno durante il blackout, ma è stato un caso che sia andata via la luce. Noi non sappiamo nulla".

Una coincidenza curiosa che ha fatto infuriare il River Plate, infastidito dal comportamento tenuto dagli avversari. La gara è poi terminata 1-1, grazie alle reti di Fontana (in fuorigioco) per il Banfield e di Pratto (tap-in vincente dopo un rigore sbagliato) per i Millonarios.