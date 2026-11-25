Sono i giorni del Black Friday anche per gli appassionati di calcio e sport in generale che potranno usufruire di cinque convenientissime offerte a prezzi scontati da parte di DAZN.
DAZN GOAL
Il piano DAZN Goal permette di accedere a gran parte dell'offerta calcistica italiana e internazionale di DAZN, senza pagare per gli altri sport. Il pacchetto include le tre partite di Serie A che DAZN trasmette in co-esclusiva per ogni giornata, oltre a tutte le partite di Serie B, Serie A Femminile e LaLiga, e ai big match della Liga Portugal.
Il costo è di 19,99 € al mese per il piano mensile flessibile, 13,99 € al mese scegliendo il piano annuale con pagamento dilazionato in 12 rate mensili, oppure 129 € in un'unica soluzione con il piano annuale (pari a 10,75 € al mese).
DAZN FAMILY
Il piano DAZN Family consente agli abbonati di guardare tutti i contenuti inclusi nel piano DAZN Full – tra cui Serie A, Serie B, Serie A Femminile, LaLiga live e molto altro – in contemporanea su due dispositivi registrati, sia che si colleghino dalla stessa rete internet o da due reti differenti.
Il costo è di 71,99 € al mese per il piano mensile flessibile, 61,99 € al mese scegliendo il piano annuale con pagamento dilazionato in 12 rate mensili, oppure 619 € in un'unica soluzione con il piano annuale (pari a 51,58 € al mese).
DAZN FULL
Il piano DAZN Full include la copertura live di tutte le partite di Serie A, Serie B, Serie A Femminile e LaLiga, oltre ai migliori match della Liga Portugal. In più, atletica, ciclismo, sport da combattimento, pallavolo, sci, tennis e i canali Eurosport 1 ed Eurosport 2.
Il costo è di 46,99 € al mese per il piano mensile flessibile, 36,99 € al mese scegliendo il piano annuale con pagamento dilazionato in 12 rate mensili, oppure 379 € in un'unica soluzione con il piano annuale (pari a 31,58 € al mese).
DAZN MYCLUBPASS
Vuoi seguire soltanto tutte le partite di Serie A della tua squadra del cuore? Con il piano DAZN MyClubPass puoi farlo. Scegli il tuo club al momento dell'iscrizione e guarda tutti i suoi 38 match di Serie A della stagione, con ampi pre e post-partita, highlights e contenuti su richiesta.
Il piano ha un costo di 29,99 € al mese con rinnovo mensile.
DAZN GOAL
Il piano DAZN Goal permette di accedere a gran parte dell'offerta calcistica italiana e internazionale di DAZN, senza pagare per gli altri sport. Il pacchetto include le tre partite di Serie A che DAZN trasmette in co-esclusiva per ogni giornata, oltre a tutte le partite di Serie B, Serie A Femminile e LaLiga, e ai big match della Liga Portugal.
Il costo è di 19,99 € al mese per il piano mensile flessibile, 13,99 € al mese scegliendo il piano annuale con pagamento dilazionato in 12 rate mensili, oppure 129 € in un'unica soluzione con il piano annuale (pari a 10,75 € al mese).
DAZN FAMILY
Il piano DAZN Family consente agli abbonati di guardare tutti i contenuti inclusi nel piano DAZN Full – tra cui Serie A, Serie B, Serie A Femminile, LaLiga live e molto altro – in contemporanea su due dispositivi registrati, sia che si colleghino dalla stessa rete internet o da due reti differenti.
Il costo è di 71,99 € al mese per il piano mensile flessibile, 61,99 € al mese scegliendo il piano annuale con pagamento dilazionato in 12 rate mensili, oppure 619 € in un'unica soluzione con il piano annuale (pari a 51,58 € al mese).
DAZN FULL
Il piano DAZN Full include la copertura live di tutte le partite di Serie A, Serie B, Serie A Femminile e LaLiga, oltre ai migliori match della Liga Portugal. In più, atletica, ciclismo, sport da combattimento, pallavolo, sci, tennis e i canali Eurosport 1 ed Eurosport 2.
Il costo è di 46,99 € al mese per il piano mensile flessibile, 36,99 € al mese scegliendo il piano annuale con pagamento dilazionato in 12 rate mensili, oppure 379 € in un'unica soluzione con il piano annuale (pari a 31,58 € al mese).
Grazie a queste offerte sarà possibile sottoscrivere alcuni abbonamenti pagando fino al 50% in meno rispetto al solito costo. Per un risparmio che può arrivare fino a 264 euro nei primi dodici mesi.
BLACK FRIDAY DAZN 2026: LE OFFERTE
Le cinque offerte di DAZN per il Black Friday 2026 riguardano cinque piani ovvero quelli Full, Family, McyClubPass, Goal e Sports. I prezzi partono da 7.99 euro al mese. Le promozioni sono dedicate ai nuovi clienti e sono attivabili fino a lunedì 7 dicembre 2026.
DAZN GOAL
Il piano DAZN Goal permette di accedere a gran parte dell'offerta calcistica italiana e internazionale di DAZN, senza pagare per gli altri sport. Il pacchetto include le tre partite di Serie A che DAZN trasmette in co-esclusiva per ogni giornata, oltre a tutte le partite di Serie B, Serie A Femminile e LaLiga, e ai big match della Liga Portugal.
Il costo è di 19,99 € al mese per il piano mensile flessibile, 13,99 € al mese scegliendo il piano annuale con pagamento dilazionato in 12 rate mensili, oppure 129 € in un'unica soluzione con il piano annuale (pari a 10,75 € al mese).
DAZN FAMILY
Il piano DAZN Family consente agli abbonati di guardare tutti i contenuti inclusi nel piano DAZN Full – tra cui Serie A, Serie B, Serie A Femminile, LaLiga live e molto altro – in contemporanea su due dispositivi registrati, sia che si colleghino dalla stessa rete internet o da due reti differenti.
Il costo è di 71,99 € al mese per il piano mensile flessibile, 61,99 € al mese scegliendo il piano annuale con pagamento dilazionato in 12 rate mensili, oppure 619 € in un'unica soluzione con il piano annuale (pari a 51,58 € al mese).
DAZN FULL
Il piano DAZN Full include la copertura live di tutte le partite di Serie A, Serie B, Serie A Femminile e LaLiga, oltre ai migliori match della Liga Portugal. In più, atletica, ciclismo, sport da combattimento, pallavolo, sci, tennis e i canali Eurosport 1 ed Eurosport 2.
Il costo è di 46,99 € al mese per il piano mensile flessibile, 36,99 € al mese scegliendo il piano annuale con pagamento dilazionato in 12 rate mensili, oppure 379 € in un'unica soluzione con il piano annuale (pari a 31,58 € al mese).
DAZN MYCLUBPASS
Vuoi seguire soltanto tutte le partite di Serie A della tua squadra del cuore? Con il piano DAZN MyClubPass puoi farlo. Scegli il tuo club al momento dell'iscrizione e guarda tutti i suoi 38 match di Serie A della stagione, con ampi pre e post-partita, highlights e contenuti su richiesta.
Il piano ha un costo di 29,99 € al mese con rinnovo mensile.
DAZN GOAL
Il piano DAZN Goal permette di accedere a gran parte dell'offerta calcistica italiana e internazionale di DAZN, senza pagare per gli altri sport. Il pacchetto include le tre partite di Serie A che DAZN trasmette in co-esclusiva per ogni giornata, oltre a tutte le partite di Serie B, Serie A Femminile e LaLiga, e ai big match della Liga Portugal.
Il costo è di 19,99 € al mese per il piano mensile flessibile, 13,99 € al mese scegliendo il piano annuale con pagamento dilazionato in 12 rate mensili, oppure 129 € in un'unica soluzione con il piano annuale (pari a 10,75 € al mese).
DAZN FAMILY
Il piano DAZN Family consente agli abbonati di guardare tutti i contenuti inclusi nel piano DAZN Full – tra cui Serie A, Serie B, Serie A Femminile, LaLiga live e molto altro – in contemporanea su due dispositivi registrati, sia che si colleghino dalla stessa rete internet o da due reti differenti.
Il costo è di 71,99 € al mese per il piano mensile flessibile, 61,99 € al mese scegliendo il piano annuale con pagamento dilazionato in 12 rate mensili, oppure 619 € in un'unica soluzione con il piano annuale (pari a 51,58 € al mese).
DAZN FULL
Il piano DAZN Full include la copertura live di tutte le partite di Serie A, Serie B, Serie A Femminile e LaLiga, oltre ai migliori match della Liga Portugal. In più, atletica, ciclismo, sport da combattimento, pallavolo, sci, tennis e i canali Eurosport 1 ed Eurosport 2.
Il costo è di 46,99 € al mese per il piano mensile flessibile, 36,99 € al mese scegliendo il piano annuale con pagamento dilazionato in 12 rate mensili, oppure 379 € in un'unica soluzione con il piano annuale (pari a 31,58 € al mese).
Lo sconto applicato è valido per i primi 12 mesi di abbonamento annuale con pagamento rateizzato. Gli sconti vanno dal 29% al 50% permettendo un risparmio notevole. Per quanto riguarda l'abbonamento Family, che permette di vedere due partite in contemporanea in due luoghi diversi, ad esempio il costo passa da 61,99 a 39.99 euro.
Mentre quello Full con accesso completo a tutti gli sport e a tutte le competizioni simultaneamente su una rete domestica, scende da 36,99 euro mensili a 19.99. L'abbonamento MyClubPass con cui è possibile vedere tutte le partite della propria squadra del cuore passa da 29.99 a 14,99 euro, con uno sconto pari al 50%.
Infine l'abbonamento Goal sarà disponibile fino al 7 dicembre 2026 al prezzo di 9.,99 euro al mese anziché 13,99 e quello Sports dedicato ad eventi diversi dal calcio a 7.99 invece di 11,99.
QUANTO SI RISPARMIA E COME ABBONARSI
DAZN GOAL
Il piano DAZN Goal permette di accedere a gran parte dell'offerta calcistica italiana e internazionale di DAZN, senza pagare per gli altri sport. Il pacchetto include le tre partite di Serie A che DAZN trasmette in co-esclusiva per ogni giornata, oltre a tutte le partite di Serie B, Serie A Femminile e LaLiga, e ai big match della Liga Portugal.
Il costo è di 19,99 € al mese per il piano mensile flessibile, 13,99 € al mese scegliendo il piano annuale con pagamento dilazionato in 12 rate mensili, oppure 129 € in un'unica soluzione con il piano annuale (pari a 10,75 € al mese).
DAZN FAMILY
Il piano DAZN Family consente agli abbonati di guardare tutti i contenuti inclusi nel piano DAZN Full – tra cui Serie A, Serie B, Serie A Femminile, LaLiga live e molto altro – in contemporanea su due dispositivi registrati, sia che si colleghino dalla stessa rete internet o da due reti differenti.
Il costo è di 71,99 € al mese per il piano mensile flessibile, 61,99 € al mese scegliendo il piano annuale con pagamento dilazionato in 12 rate mensili, oppure 619 € in un'unica soluzione con il piano annuale (pari a 51,58 € al mese).
DAZN FULL
Il piano DAZN Full include la copertura live di tutte le partite di Serie A, Serie B, Serie A Femminile e LaLiga, oltre ai migliori match della Liga Portugal. In più, atletica, ciclismo, sport da combattimento, pallavolo, sci, tennis e i canali Eurosport 1 ed Eurosport 2.
Il costo è di 46,99 € al mese per il piano mensile flessibile, 36,99 € al mese scegliendo il piano annuale con pagamento dilazionato in 12 rate mensili, oppure 379 € in un'unica soluzione con il piano annuale (pari a 31,58 € al mese).
DAZN MYCLUBPASS
Vuoi seguire soltanto tutte le partite di Serie A della tua squadra del cuore? Con il piano DAZN MyClubPass puoi farlo. Scegli il tuo club al momento dell'iscrizione e guarda tutti i suoi 38 match di Serie A della stagione, con ampi pre e post-partita, highlights e contenuti su richiesta.
Il piano ha un costo di 29,99 € al mese con rinnovo mensile.
DAZN GOAL
Il piano DAZN Goal permette di accedere a gran parte dell'offerta calcistica italiana e internazionale di DAZN, senza pagare per gli altri sport. Il pacchetto include le tre partite di Serie A che DAZN trasmette in co-esclusiva per ogni giornata, oltre a tutte le partite di Serie B, Serie A Femminile e LaLiga, e ai big match della Liga Portugal.
Il costo è di 19,99 € al mese per il piano mensile flessibile, 13,99 € al mese scegliendo il piano annuale con pagamento dilazionato in 12 rate mensili, oppure 129 € in un'unica soluzione con il piano annuale (pari a 10,75 € al mese).
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Il piano DAZN Family consente agli abbonati di guardare tutti i contenuti inclusi nel piano DAZN Full – tra cui Serie A, Serie B, Serie A Femminile, LaLiga live e molto altro – in contemporanea su due dispositivi registrati, sia che si colleghino dalla stessa rete internet o da due reti differenti.
Il costo è di 71,99 € al mese per il piano mensile flessibile, 61,99 € al mese scegliendo il piano annuale con pagamento dilazionato in 12 rate mensili, oppure 619 € in un'unica soluzione con il piano annuale (pari a 51,58 € al mese).
DAZN FULL
Il piano DAZN Full include la copertura live di tutte le partite di Serie A, Serie B, Serie A Femminile e LaLiga, oltre ai migliori match della Liga Portugal. In più, atletica, ciclismo, sport da combattimento, pallavolo, sci, tennis e i canali Eurosport 1 ed Eurosport 2.
Il costo è di 46,99 € al mese per il piano mensile flessibile, 36,99 € al mese scegliendo il piano annuale con pagamento dilazionato in 12 rate mensili, oppure 379 € in un'unica soluzione con il piano annuale (pari a 31,58 € al mese).
Ma a quanto ammonta il risparmio sottoscrivendo gli abbonamenti a DAZN durante il Black Friday? Le cinque promozioni di cui abbiamo parlato sopra prevedono un prezzo scontato per i primi 12 mesi di abbonamento.
DAZN Family è il piano che permette di risparmiare di più in termini economici, con 264€ in meno nei primi dodici mesi. Lo scontro più alto invece è quello pari al 50% per DAZN MyClubPass. Le offerte sono disponibili dal 23 novembre al 7 dicembre 2026.
Le offerte sono riservate solo ai nuovi clienti che non hanno ancora sottoscritto un abbonamento e agli ex clienti che non sono attualmente in possesso di un abbonamento attivo.