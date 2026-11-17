Come vedere BK Haecken FF-Manchester City Women con una VPN

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Presentazione della partita

Women's Champions League - Game Week 5 18 nov 2026 - 12:45 Nordic Wellness Arena

Il BK Häcken FF ospita il Manchester City Women alla Nordic Wellness Arena di Göteborg in una sfida di Champions League femminile importante per il cammino di entrambe le squadre nella competizione.

La squadra di Elena Sadiku arriva a questa partita in condizioni di forma discrete in campionato, dopo aver battuto il Piteå IF per 2-0 nell’ultimo incontro di Damallsvenskan. Il percorso europeo del Häcken è stato però meno convincente: la vittoria in campionato è arrivata tra i pareggi contro il Paris FC e il Chelsea FC Women.

Il Manchester City Women arriva in Svezia dopo aver perso l’ultima partita, la sfida di WSL contro il Chelsea a Stamford Bridge, terminata 1-0. Una sconfitta che brucia, ma la squadra di Andree Jeglertz aveva mostrato il proprio valore in Europa appena pochi giorni prima, travolgendo l’Inter per 4-1 in Champions League femminile.

Il City è sesto nella classifica di Champions League femminile, mentre il Häcken occupa il quindicesimo posto. La distanza in classifica europea rende questa gara casalinga un banco di prova importante per la squadra svedese.

Jeglertz vorrà una reazione dopo la sconfitta contro il Chelsea: una vittoria in trasferta a Göteborg consoliderebbe la posizione del City nella metà alta della classifica. Il Häcken, dal canto suo, ha un gran bisogno di punti per evitare un’eliminazione anticipata dalla competizione.