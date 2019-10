Bjarnason riparte dal Qatar: ha firmato per tre mesi con l'Al Arabi

L'ex Pescara e Sampdoria Birkir Bjarnason riparte dal Qatar e dall'Al Arabi: era svincolato da agosto, dopo l'esperienza all'Aston Villa.

Oltre 80 presenze in per mettersi in mostra, prima di arrivare a giocare in Europa con il e conquistare una promozione in Premier League. Ora Birkir Bjarnason sbarca in .

Il centrocampista islandese è ufficialmente un giocatore dell'Al Arabi. Ha firmato un contratto di 3 mesi e avrà il compito di sostituire il connazionale Aron Gunnarsson, alle prese con un infortunio.

وقع اللاعب “بيركير بيارناسون” لاعب وسط منتخب أيسلندا مع فريق كرة القدم بالنادي #العربي الرياضي بعقد لمدة ثلاثة أشهر. وبذلك سوف يحل بدلاً من مواطنه المصاب أرون غونارسون لدعم خط وسط فريقنا العرباوي. وسيرتدي اللاعب القميص الذي يحمل الرقم “67” 🔴⚪️ pic.twitter.com/OCuPTETx98 — Al-Arabi Sports Club (@alarabi_club) October 16, 2019

Bjarnason era svincolato da agosto, quando ha rotto con l'Aston Villa, club in cui giocava dal gennaio 2017. I 'Villans' lo avevano prelevato dal Basilea, che a sua volta lo aveva comprato dal .

70 presenze con il 'Delfino' e 16 nella il suo bottino in , tra il 2012 e il 2015. Con la nazionale islandese ha 82 gettoni, con 13 goal segnati.

All'Al Arabi, oltre all'altro islandese Gunnarsson, trova altri giocatori abituati al calcio europeo come Marc Muniesa e Lasogga.