Bivio Inter per la Roma all’Olimpico: Dybala destinato alla panchina

La Roma contenderà all’Inter punti pesanti nel 34° turno: Dybala dovrebbe partire dalla panchina ed essere utilizzato solo in caso di necessità.

Si giocherà all’Olimpico, dove la Roma ospiterà l’Inter, uno dei match più importanti in assoluto del trentaquattresimo turno di Serie A.

Ad affrontarsi infatti saranno due compagini separate da sole due lunghezze in classifica (60 i punti dei meneghini, contro i 58 dei giallorossi) e pienamente in lotta per una qualificazione alla prossima Champions League.

La Roma, due pareggi nelle ultime due uscite, sarà chiamata ad ottenere il bottino pieno al fine di evitare che la strada che conduce al quarto posto possa farsi ancora più in salita, ma dovrà cercare la vittoria sapendo di non poter contare su un Dybala nelle migliori condizioni.

L’asso argentino, che non scende in campo da Atalanta-Roma dello scorso 24 aprile (26’ di partita per lui), è sulla cara arruolabile, ma si accomoderà in panchina. Mourinho quindi lo porterà con il resto del gruppo ma la sensazione è quella che lo getterà effettivamente nella mischia solo nei minuti finali e in caso di necessità.

Le cose potrebbero cambiare in ottica Europa League. Dybala potrebbe infatti avere maggiori possibilità di scendere in campo dal 1’ dalla sfida in programma il prossimo 11 maggio sempre all’Olimpico contro il Bayer Leverkusen valida per l’andata delle semifinali.