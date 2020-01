Bisceglie-Reggina dove vederla: Rai o Eleven Sports? Canale tv e diretta streaming

Il Bisceglie sfida la Reggina nella 21ª giornata del Girone C di Serie C: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il Bisceglie di Gianfranco Mancini sfida in casa la capolista Reggina di Domenico Toscano nella 22ª giornata del Girone C di Serie C. I pugliesi sono terzultimi a quota 14 punti assieme al Rende, con un cammino di 2 vittorie, 8 pareggi e 10 sconfitte, i calabresi invece guidano la classifica con 49 punti, frutto di 15 vittorie, 4 pareggi e una sconfitta pesante nell'ultima giornata contro la Cavese.

Nei 6 confronti in gare ufficiali in casa del Bisceglie, gli amaranto conducono sul piano statistico con 3 vittorie, 2 pareggi e un successo dei nerazzurri. Il Bisceglie arriva da 4 pareggi consecutivi, la Reggina invece ha interrotto una serie di 11 vittorie consecutive con un pesante k.o. in trasferta a Cava de' Tirreni.

Alessandro Gatto e Alvaro Montero sono i migliori marcatori del Bisceglie con 5 reti a testa, mentre l'attaccante Simone Corazza è il capocannoniere della Reggina e dell'intero campionato con 14 centri. In questa pagina tutte le informazioni su Bisceglie-Reggina: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO BISCEGLIE-REGGINA

Bisceglie-Reggina si disputerà il pomeriggio di domenica 19 gennaio 2020 nel palcoscenico dello Stadio Gustavo Ventura di Bisceglie. Il fischio d'inizio della partita, che sarà arbitrata dal signor Matteo Gualtieri della sezione di Asti, è in programma per le ore 17.30. Sarà il 7° confronto in gare ufficiali fra le due formazioni in casa del Bisceglie.

La sfida Bisceglie-Reggina sarà trasmessa in esclusiva in diretta dalla piattaforma web Eleven Sports, che si è aggiudicata i diritti dell'intero campionato di Serie C. Non sarà possibile invece seguire il match in chiaro su Rai Sport.

Gli abbonati al servizio potranno seguire la partita anche in tv se in possesso di un modello smart di ultima generazione, compatibile con l'applicazione, o collegando al proprio televisore un dispositivo come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. La telecronaca della partita sarà curata da Vincenzo Murgolo.

Gli abbonati ad Eleven Sports potranno seguire Bisceglie-Reggina in diretta streaming anche sul proprio personal computer o notebook e su dispositivi mobili come tablet e smartphone. Nel primo caso basterà collegarsi alla pagina ufficiale del servizio, nel secondo invece occorrerà scaricare la app per sistemi iOS e Android.

Gianfranco Mancini potrebbe confermare il grosso dello schieramento di Catanzaro, nonostante il risultato negativo. Nell'undici della formazione pugliese non dovrebbe esserci capitan Piccinni, destinato a lasciare i nerazzurri nel calciomercato invernale. Così, davanti al portiere Casadei, nella linea a tre difensiva potrebbe esserci spazio dal 1' per Diallo accanto a Turi e Hristov. A centrocampo Mastrippolito e Armeno presidieranno le due fasce con lo sloveno Zibert e il malgascio Rafretraniaina interni. Nel tridente offensivo ai lati del centravanti Ebagua, gli esterni offfensivi dovrebbero essere lo spagnolo Montero e Longo.

Dubbi a centrocampo e in attacco per il tecnico amaranto Toscano. La coppia d'attacco potrebbe essere composta da Reginaldo e Denis, con il brasiliano leggermente favorito nel ballottaggio con il bomber Corazza. A centrocampo Sounas potrebbe trovar spazio al posto di Nicolò Bianchi per giocare da interno assieme a capitan De Rose, mentre Rolando e Liotti dovrebbero essere i due esterni. In difesa non ci sarà per squalifica Bertoncini: al suo posto dovrebbe giocare Blondett al centro della linea a tre con Loiacono e Marco Rossi. Fra i pali agirà Guarna.

BISCEGLIE (3-4-3): Casadei; Turi, Hristov, Diallo; Mastrippolito, Zibert, Rafetraniaina, Armeno; Montero, Ebagua, Longo.

REGGINA (4-3-3): Guarna; Loiacono, Blondett, Rossi; Rolando, Sounas, De Rose, Liotti; Bellomo; Reginaldo, Denis.