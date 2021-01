Bisceglie-Bari dove vederla: Sky, Rai o Eleven Sports? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Bisceglie sfida il Bari nel derby pugliese della 19ª giornata del Girone C di Serie C: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla.

BISCEGLIE-BARI: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Bisceglie-Bari

Data: 17 gennaio 2021

Orario: 17.30

Canale: Sky Primafila, Eleven Sports

Streaming: Eleven Sports

Il Bisceglie di Giovanni Bucaro sfida il Bari di Gaetano Auteri nel derby pugliese della 19ª giornata del Girone C di Serie C.

I nerazzurri stellati sono terzultimi in classifica con 14 punti, frutto di 3 vittorie, 5 pareggi e 8 sconfitte, e hanno 2 partite da recuperare, i biancorossi si trovano in 2ª posizione a quota 35, con un cammino di 10 vittorie, 5 pareggi e 2 sconfitte, e hanno una gara da recuperare.

Fra le due squadre pugliesi si è giocato finora un unico precedente in gare ufficiali, risalente allo scorso campionato di Serie C. Il 19 novembre 2019 i Galletti hanno vinto 3-0 allo Stadio Ventura con doppietta di Antenucci e rete di Di Cesare.

Il Bisceglie è reduce da 2 sconfitte, una vittoria e un pareggio nelle ultime 4 gare giocate, mentre il Bari ha rimediato 3 pareggi e una vittoria. Andrea Cittadino è il miglior marcatore del Bisceglie con 4 reti realizzate, Mirco Antenucci è il bomber biancorosso con 8 goal all'attivo. In questa pagina tutte le informazioni su Bisceglie-Bari: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO BISCEGLIE-BARI

Bisceglie-Bari si disputerà il pomeriggio di domenica 17 gennaio 2021 nel palcoscenico dello Stadio Ventura di Bisceglie. Il fischio d'inizio del derby pugliese, che sarà arbitrato dal signor Paride Tremolada della sezione di Monza, è in programma alle ore 17.30.

Il derby pugliese Bisceglie-Bari sarà trasmesso in diretta pay per view da Sky su Sky Primafila (canale numero 253 del satellite).

La gara sarà visibile anche attraverso la piattaforma web Eleven Sports, che detiene i diritti dell'intero campionato di Serie C, e potrà dunque essere seguita anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app. Per vedere il match con Eleven Sports, naturalmente, bisognerà aver cura prima di sottoscrivere un abbonamento.

Tifosi e appassionati potranno seguireanche in diretta con Eleven Sports, sia su dispositivi mobili come tablet e smartphone, sia sul proprio pc o notebook, collegandosi alla piattaforma o scaricando la app per sistemi iOS e Android. Per avviare la diretta, in entrambi i casi, bisognerà cliccare sul link della gara.

Bucaro potrebbe schierare i nerazzurri stellati con il 4-2-3-1. Il peso dell'attacco ricadrà sulle spalle del centravanti Musso, con Cittadino, Mansour e Vitale a sostegno sulla trequarti. In mediana Sartore affiancherà Romizi. Dietro coppia centrale formata da De Marino e Vona, con Priola a destra e Giron a sinistra. In porta giocherà Russo.

Emergenza in difesa per Auteri: in attesa di possibili novità dal calciomercato, non saranno della partita gli squalificati Matteo Ciofani e Di Cesare. Davanti al portiere Frattali, dentro dunque dal 1' Minelli e Perrotta, che affiancheranno Sabbione nella linea a tre. A centrocampo a destra Semenzato potrebbe spuntarla su Andreoni, così come a sinistra D'Orazio su Corsinelli. In mezzo in tre si contendono un posto accanto a De Risio: Bianco, Maita e Lollo. Pochi dubbi invece in attacco, reparto che vedrà la riproposizione del tridente composto da Marras, Antenucci e D'Ursi.

BISCEGLIE (4-2-3-1): Russo; Priola, De Marino, Vona, Giron; Sartore, Romizi; Cittadino, Mansour, Vitale; Musso.

BARI (3-4-3): Frattali; Minelli, Sabbione, Perrotta; Semenzato, De Risio, Bianco, D'Orazio; Marras, Antenucci, D'Ursi.