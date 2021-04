Il David Silva che non ti aspetti: "Ama la birra e ha la pancetta, ma ha un talento incredibile"

Il compagno ai tempi del Manchester City, nonchè ex Fiorentina, Micah Richards ha svelato una delle passioni del calciatore spagnolo.

Micah Richards, ex difensore di Manchester City e Fiorentina, si è confidato al podcast 'Match of the Day' svelando alcuni curiosi retroscena sugli di militanza in maglia Citizens soffermandosi particolarmente sulla figura di David Silva, fuoriclasse spagnolo oggi in forza alla Real Sociedad.

"David Silva ama farsi una bevuta, non avete idea di quanto. Non gli darà fastidio se ve lo dico, adora la birra. E ha anche la pancetta, è uno che odia correre. Ma ha un talento naturale incredibile. Una volta a Los Angeles Mancini ci ha detto che potevamo uscire la sera, ma a cosa serviva metterci il coprifuoco a mezzanotte? A quell'ora le discoteche aprono!".

E proprio durante la tournée nella Città degli Angeli ecco svelato l'aneddoto.

"C'era la security, noi eravamo al terzo piano dell'albergo, ma fuori c'era una scala. E quindi io, Lescott, De Jong e David Silva e un altro paio di persone siamo usciti e abbiamo chiamato quattro taxi per portarci in giro. Non siamo tornati fino alle sei di mattina. E David Silva è quello che ha chiuso la serata. La mattina dopo in allenamento era lì che correva, sempre il primo con il pallone tra i piedi. E io tra me e me pensavo, 'ma come c***o è possibile?'. Non è mica giusto! Ma a lui non dispiace che io racconti queste cose, perchè è una vera leggenda".

Piccoli segreti di un campione d'Europa e del Mondo. Uno dei più amati dalla tifoseria del Manchester City.