Birmingham ai piedi del maestro Emery: ora l'Aston Villa sogna la Champions

Quando l'allenatore spagnolo ha preso la guida, la squadra era in zona retrocessione, ora sono a un passo dall'Europa: i tifosi sognano il traguardo.

La stagione dell'Aston Villa è stata una vera e propria altalena di emozioni: un inizio duro, sotto la guida di Steven Gerrard, che sembrava portare la squadra di Birmingham a lottare per la salvezza.

Poi però, la svolta: l'esonero dell'ex leggenda del Liverpool e la sostituzione con Unai Emery, che si è dimesso dal Villarreal proprio per andare in Inghilterra.

Una scelta inusuale, quella di optare per un allenatore già in carica in un'altra squadra, che però ha portato eccome i frutti sperati.

Emery aveva già allenato in Inghilterra, all'Arsenal, nella stagione 2018-19, venendo esonerato all'inizio di quella successiva.

Ora però, l'esperienza non indimenticabile con i Gunners è il passato. L'Aston Villa è al quinto posto, non perde dal 18 febbraio e sogna un piazzamento in Europa.

La Champions sarebbe un traguardo storico per una squadra che la vinse nel 1982, ma che, salvo quell'eccezione, non ha mai avuto grande gloria internazionale. Più verosimile che i Villains riescano a qualificarsi alla Conference League o all'Europa League, la competizione che ha reso grande Emery.

Il feeling con l'Europa League è noto: l'allenatore spagnolo ne ha vinte 4, di cui tre consecutive con il Siviglia e una con il Villarreal, portato l'anno scorso fino alle semifinali di Champions, eliminando anche il Bayern Monaco.

Insomma, se l'Aston Villa riuscisse a qualificarsi per le coppe europee, trascinato dai goal di Ollie Watkins e dalle giocate di Coutinho, avrebbe sicuramente l'allenatore giusto. Un re di coppe che potrebbe far sognare Birmingham.