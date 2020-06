Birindelli e l'esperienza nello Zambia: "Cercavamo giocatori su una Jeep senza navigatore"

L'ex terzino della Juventus ricorda l'esperienza in Africa: "Siamo stati mandati via un mese prima dell'inizio della Coppa d'Africa che hanno vinto".

Alessandro Birindelli è stato un pezzo di storia della : ha goicato in bianconero per 11 anni, dal 1997 al 2008, vincendo numerosi titoli e vestendo anche la fascia di capiitano occasionalmente.

Dopo il ritiro l'ex terzino ha fatto parte dello staff di Dario Bonetti, allenatore che nel suo curriculum conta tante esperienze all'estero. Tra le quali una come allenatore dello Zambia, nel 2011. Prima di andare via col contratto in scadenza. Poco prima che la squadra facesse l'impresa vincendo la Coppa d'Africa.

Birindelli ha raccontato a 'Il Posticipo' la sua esperienza, tra viaggi in Jeep per scoprire i talenti e una preparazione diversa.

"Lo Zambia ha vinto la Coppa d’Africa nel 2012: noi avevamo il contratto in scadenza e siamo stati mandati via un mese prima dell’inizio della competizione che hanno vinto. Abbiamo fatto il lavoro nei due anni precedenti: dallo scouting alla preparazione"

L'esperienza ha cambiato il classe 1974, che in seguito ha lavorato nei settori giovanili di Pisa, Trapani ed , dopo essere rimasto alla Dinamo Bucarest.