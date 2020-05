Birindelli bacchetta Chiellini: "Non c'è bisogno di fomentare veleno"

L'ex bandiera juventina ha detto la sua a proposito della questione Chiellini: "Gli voglio bene, ma doveva pensarci di più".

Continuano a far parlare le dichiarazioni di Chiellini riguardo Felipe Melo e Balotelli. Il capitano della non è stato tenero nei confronti dei due, portando i protagonisti a rispondere duramente al collega, con tanti nomi del calcio che hanno detto la propria sulla questione.

Tra questi anche un vecchio simbolo della Juventus come Alessandro Birindelli, in bianconero dal 1997 al 2008. L'ex difensore bianconero, intervistato da Radio Sportiva, ha bacchettato il vecchio compagno di squadra a proposito di quanto affermato negli ultimi giorni.

Tanta stima nei confronti di Chiellini, ma Birindelli avrebbe fatto diversamente:

"Gli voglio bene e lo stimo come persona ancor prima che calciatore, ma prima di fare certe dichiarazioni doveva pensarci di più. In questo momento non c'è bisogno di fomentare veleno".

Nell'eterna lotta tra e Juventus, le dichiarazioni di Chiellini non hanno solo fatto parlare attorno a Melo e Balotelli, ma bensì anche proprio riguardo il suo "odio sportivo" nei confronti di nerazzurri. Qualcosa che ha mandato in tilt i social continuando la lite a distanza tra le due tifoserie.

Interpellati sulla polemica anche Galante, ex Inter, e Legrottaglie, ex Juventus, i due hanno avuto pareri opposti: per il primo nessun problema all'odio sportivo, nonostante la bacchettata per le parole contro Balotelli e Felipe Melo, mentre il secondo avrebbe evitato anche la questione 'odio'.