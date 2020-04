Binks e la vita in hotel con Henry: "Corro su e giù per le scale sperando che mi veda"

Il difensore ex Tottenham sta provando metodi di allenamento alternativi per arrivare a impressionare il suo nuovo allenatore.

C’è chi trascorre la quarantena a casa con la famiglia, chi a casa da solo… e chi in hotel, provando a farsi notare dal proprio allenatore. È il caso di Luis Binks, classe 2001 prodotto del , che a febbraio si è trasferito al , allenato da Thierry Henry.

Essendo arrivato di recente, il difensore centrale non aveva fatto in tempo a trovare una casa e soggiornava in uno dei principali hotel della città canadese. Il 18enne è uno dei due ospiti dell’hotel da quando il Coronavirus è esploso tutto il mondo. L’altro, per l’appunto, è proprio Henry.

Il giovane talento inglese al ‘Daily Mail’ ha raccontato come sta vivendo il momento particolare e di come stia provando a mettersi in mostra per provare ad impressionarlo… anche in hotel.

“Siamo solo io e l’allenatore, nessun altro. Corro su e giù per le scale invece di prendere l’ascensore, sperando che l’allenatore mi veda. Sto facendo tutto quello che posso. Corro anche per la città ora che è vuota, è un’occasione per conoscerla. Allenarmi con Henry? L’ho visto in allenamento ed è in grado di umiliarmi…”

Insomma, per ora niente allenamenti con Henry, ma dopo aver incassato l’apprezzamento di Mou prima di lasciare il Tottenham e la fiducia dell’ex che lo allena (sempre titolare prima dello stop), Binks per ora può dirsi sereno.