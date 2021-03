Bild - Xabi Alonso sulla panchina del Borussia M'Gladbach da luglio

Xabi Alonso verso il ritorno in Germania, ma da allenatore: sarà con ogni probabilità lui il tecnico del Borussia Mönchengladbach a partire da luglio.

Marco Rose conosce già quale sarà il suo futuro in vista della prossima stagione: l'attuale allenatore del Borussia Mönchengladbach è già stato assunto dal Borussia Dortmund, sulla cui panchina si siederà a partire dal 1° luglio.

Ma il club bianconero non è rimasto con le mani in mano e ha già trovato il sostituto: trattasi di Xabi Alonso, che in Germania passò tre anni da giocatore tra le fila del Bayern Monaco dal 2014 al 2017, anno del suo ritiro dall'attività agonistica.

Secondo quanto riportato da 'Bild' e Sport Bild', l'ex centrocampista spagnolo inizierà il suo nuovo incarico ai nastri di partenza della stagione 2021/2022, raccogliendo così l'ingombrante eredità di Rose.

Xabi Alonso sta ottenendo ottimi risultati in Segunda División B alla guida della seconda squadra della Real Sociedad, stazionante al primo posto del Gruppo 2 in coabitazione con l'Amorebieta a quota 37 punti.

Il suo contratto con la società basca scadrà il 30 giugno e dunque, da allora, sarà libero di accasarsi al Borussia Mönchengladbach per provare la prima esperienza di livello dopo aver allenato anche l'Under 13 del Real Madrid.