Bild: il Milan pensa a Ralf Rangnick come allenatore e direttore sportivo

Secondo la 'Bild', il Milan ha proposto seriamente a Ralf Rangnick, da giugno, il doppio ruolo di allenatore e direttore sportivo.

Non tutti conosceranno Ralf Rangnick. Si tratta di uno dei fautori, forse il principale, dell'immensa crescita del RB negli ultimi anni. Fino allo scorso anno ha allenato la squadra tedesca e ricoperto anche il ruolo di direttore sportivo, poi in estate ha lasciato questa doppia mansione per diventare Head of Sport and Development Soccer del gruppo Red Bull nel calcio.

Ebbene, secondo quanto riportato dalla 'Bild', il ha seriamente fatto passi concreti verso Ralf Rangnick. Il club rossonero vorrebbe il tedesco ufficialmente dal mese di giugno, con il doppio incarico che ha già ricopero al Lipsia, ovvero quello di allenatore e direttore sportivo.

Ma il Milan vorrebbe ufficiosamente Rangnick già da gennaio, con un ruolo ad hoc di consulente, per cominciare a capire il mondo rossonero e tutto quello di cui il club ha di bisogno per risorgere.

Non è ancora chiara la posizione di Rangnick in merito all'offerta del Milan ma sicuramente non ha rifiutato, anzi. Si è dimostrato aperto a parlare, quantomeno. Mentre recentemente ha rifiutato in modo secco due proposte del e dell' .

Siamo ancora ad una fase iniziale della trattativa, quella che solitamente si definisce come "esplorativa". Ma una cosa è certa: Ralf Rangnick alla proprietà di Elliott piace parecchio.