Biglietti Roma-Lazio del 6 novembre: quando escono, prezzi, dove comprarli

Primo derby della stagione tra Roma e Lazio: quando escono, quanto costano e dove comprare i biglietti per il match della 13a giornata di Serie A.

Un appuntamento imperdibile che toglie il fiato per 90 minuti alla Capitale. Domenica 6 novembre: è questa la data cerchiata sul calendario di Roma e Lazio. Giallorossi e biancocelesti si affrontano all'Olimpico nel derby d'andata di campionato, match valido per la 13a giornata di Serie A.

Il club giallorosso ha reso le modalità d'acquisto dei biglietti per la super sfida tra le due formazioni capitoline, con calcio d'inizio fissato alle ore 18:00.

ROMA-LAZIO: QUANDO ESCONO I BIGLIETTI

Come comunicato, la vendita dei biglietti di Roma-Lazio per i tifosi giallorossi si articolerà in tre fasi.

Fase 1 – Prevendita abbonati Curva Nord

Dalle ore 12 di venerdì 23 settembre e fino alle ore 11:59 di mercoledì 28 settembre, gli abbonati di Curva Nord potranno acquistare il biglietto ad un prezzo dedicato nei settori disponibili.

Per esercitare la prevendita, solo online sarà sufficiente effettuare il login inserendo il PNR e la data di nascita. Ogni abbonato potrà acquistare un solo biglietto per singola transazione.

Il biglietto in fase d’acquisto potrà essere assegnato anche ad un nominativo diverso dal titolare dell’abbonamento. Una volta portato a termine l’acquisto il biglietto sarà incedibile, di conseguenza non sarà possibile effettuare il cambio utilizzatore.

Fase 2 – Prevendita abbonati Plus

Dalle ore 12 di mercoledì 28 settembre e fino alle ore 11:59 di lunedì 3 ottobre, gli abbonati Plus per la stagione 2022-23, potranno usufruire di un prezzo dedicato per l’acquisto di biglietti extra anche in settori diversi rispetto al proprio abbonamento.

Per esercitare la prevendita, solo online sarà sufficiente effettuare il login inserendo il PNR e la data di nascita. Ogni abbonato potrà acquistare un massimo di due biglietti in un’unica transazione.

Gli abbonati Plus potranno accedere al servizio di rivendita a partire dalle ore 15 del 3 ottobre.

Fase 3 – Eventuale vendita libera

Dalle ore 12 di lunedì 3 ottobre, ogni tifoso potrà acquistare fino a un massimo di 4 biglietti per singola transazione.

I settori di Tribuna Tevere e Tribuna Monte Mario sono gestiti dal club di casa, non sono previsti in questi settori posti dedicati alla squadra ospite.

Per quanto riguarda la Lazio, al momento non sono state rese note le modalità di vendita per i settori Curva Nord, Distinti Nord Ovest, Distinti Nord Est, tutti destinati ai tifosi biancocelesti.

ROMA-LAZIO: QUANTO COSTANO I BIGLIETTI

Il costo dei biglietti per assistere a Roma-Lazio di domenica 6 novembre 2022 vanno da un prezzo minimo di 28 euro sino ad un massimo di 121 euro. Di seguito, i prezzi del tagliando divisi settore per settore.

DISTINTI SUD 28 €

TRIBUNA TEVERE PARTERRE NORD 49 €

TRIBUNA TEVERE NORD 56 €

TRIBUNA TEVERE TOP NORD 52 €

TRIBUNA TEVERE TOP CENTRALE 58 €

TRIBUNA MONTE MARIO LATERALE NORD 53 €

TRIBUNA MONTE MARIO NORD 85 €

TRIBUNA MONTE MARIO CENTRALE NORD 121 €

TRIBUNA MONTE MARIO TOP NORD 58 €

TRIBUNA MONTE MARIO LATERALE SUD 53 €

TRIBUNA MONTE MARIO TOP SUD 58 €

ROMA-LAZIO: DOVE COMPRARE I BIGLIETTI

I tifosi giallorossi potranno acquistare i biglietti per il derby del 13° turno di Serie A Roma-Lazio nelle seguenti modalità:

Sito web ufficiale ASRoma.com;

Contact Center AS Roma (solo per acquisto ridotto disabili/invalidi 100%) - Tel. 06.89386000 (dal lunedì al venerdì, orario 9.00-18.30);

Punti vendita VivaTicket;

Punto vendita Stadio Olimpico (solo giorno partita) - Viale delle Olimpiadi, 61.

I tifosi della Lazio dovranno attendere il comunicato del club biancoceleste per conoscere le modalità di vendita dei tagliandi per i settori Curva Nord, Distinti Nord Ovest e Distinti Nord Est.