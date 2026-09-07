Biglietti Roma-Inter: quando escono, prezzi e fasi di vendita, tutte le informazioni sul big match della quinta giornata della Serie A 2026/27

La Roma ospita l'Inter nella quinta giornata di Serie A 2026/27, in uno dei primi big match della nuova stagione. I giallorossi affronteranno i nerazzurri allo Stadio Olimpico, in una sfida di grande interesse tra due squadre che puntano a recitare un ruolo da protagoniste in campionato.

Di seguito tutte le informazioni per assistere alla sfida tra Roma e Inter: data, prezzi, fasi di vendita e dove acquistare i tagliandi.

La partita, valida per la quinta giornata di Serie A 2026/27, andrà in scena sabato 19 settembre 2026 allo Stadio Olimpico di Roma, con calcio d'inizio fissato alle 18:00.

La vendita dei biglietti è iniziata mercoledì 2 settembre alle ore 12:00, con una prima fase riservata agli abbonati Plus/Classic Extra e ai titolari della AS Roma Card. La vendita libera è partita invece alle 12:00 di venerdì 4 settembre.

I prezzi variano in base al settore: si parte dai 55 euro della Curva Nord, mentre i Distinti Nord Est costano 65 euro e i Distinti Sud Est 79 euro. Per il Parterre si va dai 110 euro del settore Nord ai 120 euro del Centrale e 115 euro del Sud. In Tribuna Tevere i prezzi sono di 145 euro per il settore Nord, 180 euro per il Centrale e 170 euro per il Sud, mentre in Tribuna Monte Mario si parte dai 135 euro della Laterale Nord fino ai 235 euro della Centrale Sud.

I tagliandi sono acquistabili attraverso il sito ufficiale dell'AS Roma e i canali di vendita indicati dal club. Prezzi e disponibilità possono variare in base al settore e alla tipologia di biglietto; ulteriori disponibilità possono essere verificate anche su StubHub.