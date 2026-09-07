Hai più di 24 anni?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Non hai l'età minima richiesta per visualizzare contenuti relativi alle scommesse. Verrai reindirizzato alla pagina iniziale.

alt
Goal.com
Live€50

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.

+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
Serie A
team-logoRoma
Stadio Olimpico, Roma
team-logoInter
Guarda su DAZN
Simone Giromini

Biglietti Roma-Inter: quando escono, prezzi e fasi di vendita, tutte le informazioni sul big match della quinta giornata della Serie A 2026/27

Biglietti
Roma vs Inter
Roma
Inter
Serie A

Roma-Inter è il big match della quinta giornata di Serie A: tutte le informazioni su biglietti, prezzi, fasi di vendita e dove acquistarli.

Pubblicità

La Roma ospita l'Inter nella quinta giornata di Serie A 2026/27, in uno dei primi big match della nuova stagione. I giallorossi affronteranno i nerazzurri allo Stadio Olimpico, in una sfida di grande interesse tra due squadre che puntano a recitare un ruolo da protagoniste in campionato.

Di seguito tutte le informazioni per assistere alla sfida tra Roma e Inter: data, prezzi, fasi di vendita e dove acquistare i tagliandi.

Biglietti disponibili quiAcquista i biglietti

La partita, valida per la quinta giornata di Serie A 2026/27, andrà in scena sabato 19 settembre 2026 allo Stadio Olimpico di Roma, con calcio d'inizio fissato alle 18:00.

La vendita dei biglietti è iniziata mercoledì 2 settembre alle ore 12:00, con una prima fase riservata agli abbonati Plus/Classic Extra e ai titolari della AS Roma Card. La vendita libera è partita invece alle 12:00 di venerdì 4 settembre.

I prezzi variano in base al settore: si parte dai 55 euro della Curva Nord, mentre i Distinti Nord Est costano 65 euro e i Distinti Sud Est 79 euro. Per il Parterre si va dai 110 euro del settore Nord ai 120 euro del Centrale e 115 euro del Sud. In Tribuna Tevere i prezzi sono di 145 euro per il settore Nord, 180 euro per il Centrale e 170 euro per il Sud, mentre in Tribuna Monte Mario si parte dai 135 euro della Laterale Nord fino ai 235 euro della Centrale Sud.

I tagliandi sono acquistabili attraverso il sito ufficiale dell'AS Roma e i canali di vendita indicati dal club. Prezzi e disponibilità possono variare in base al settore e alla tipologia di biglietto; ulteriori disponibilità possono essere verificate anche su StubHub.

Pubblicità

TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

Segui GOAL su Google