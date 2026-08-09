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Simone Giromini

Biglietti Roma-Fiorentina: quando escono, prezzi e fasi di vendita, tutte le informazioni per la prima giornata della Serie A 2026/27

Biglietti
Roma vs Fiorentina
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Roma-Fiorentina apre la stagione dei giallorossi all'Olimpico: tutte le informazioni sui biglietti per la prima giornata della Serie A 2026/27, dalle modalità di acquisto ai prezzi per assistere dal vivo al match tra giallorossi e viola.

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La Roma debutta in campionato all'Olimpico contro la Fiorentina nella prima giornata della Serie A 2026/27. Una sfida subito importante per i giallorossi, che inaugurano la nuova stagione davanti al proprio pubblico contro la formazione viola.

Di seguito tutte le informazioni sui biglietti per la sfida tra Roma e Fiorentina: quando escono, i prezzi, le fasi di vendita e dove acquistarli.

Biglietti disponibili quiAcquista i biglietti

La sfida tra Roma e Fiorentina, valida per la prima giornata di Serie A 2026/27, andrà in scena lunedì 24 agosto 2026: il calcio d'inizio per il match dell'Olimpico è fissato alle 20:45. Da venerdì 7 agosto alle 12 è iniziata la vendita dei biglietti con un’unica fase di vendita.

Ogni tifoso può acquistare fino a 4 biglietti per transazione. I tagliandi sono esclusivamente digitali e possono essere salvati sul Wallet dello smartphone o sull’app Il Mio Posto. Gli abbonati Plus 2026/27 hanno inoltre a disposizione prezzi dedicati per un massimo di 2 biglietti extra non cedibili per transazione. La disponibilità e le relative tariffe sono consultabili sulla biglietteria ufficiale del club.

I biglietti per la prima giornata della Serie A 2026/27 tra Roma e Fiorentina possono essere acquistati anche su StubHub.

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