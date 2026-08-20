Biglietti Roma-Atalanta: quando escono, prezzi e fasi di vendita, tutte le informazioni per la terza giornata della Serie A 2026/27

La Roma si prepara ad affrontare l'Atalanta nella terza giornata di Serie A 2026/27, in uno dei primi big match della nuova stagione. I giallorossi ospiteranno i nerazzurri all'Olimpico, in una sfida che promette subito spettacolo.
Di seguito tutte le informazioni sui biglietti per la sfida tra Roma e Atalanta: data di uscita, prezzi, fasi di vendita e dove acquistarli.
La sfida tra Roma e Atalanta, valida per la terza giornata di Serie A 2026/27, andrà in scena sabato 5 settembre 2026 allo Stadio Olimpico, con calcio d'inizio fissato alle 20:45. La vendita dei biglietti è iniziata giovedì 20 agosto alle ore 13:00.
I tagliandi per assistere alla partita sono acquistabili attraverso il sito ufficiale dell'AS Roma, nella sezione dedicata alla biglietteria. Il club giallorosso ha inoltre comunicato l'apertura della vendita attraverso i propri canali ufficiali.
Ulteriori informazioni e disponibilità possono essere consultate anche su StubHub.