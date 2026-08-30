Biglietti Real Madrid-Inter: quando escono, prezzi e fasi di vendita per la prima partita dell'Inter nella UEFA Champions League 2026/27

L’Inter si prepara a fare il proprio esordio nella UEFA Champions League 2026/27 con una sfida di altissimo profilo. I nerazzurri saranno infatti ospiti del Real Madrid al Santiago Bernabéu nella prima giornata della League Phase, in programma martedì 8 settembre 2026 alle ore 21:00.

Di seguito tutte le informazioni sui biglietti per la sfida tra Real Madrid e Inter: quando escono, i prezzi, le fasi di vendita e dove acquistarli.

Al momento l’Inter non ha ancora comunicato la data di uscita, i prezzi e le fasi di vendita dei biglietti per la trasferta contro il Real Madrid. Il club nerazzurro renderà disponibili prossimamente tutte le informazioni relative all’acquisto dei tagliandi per il settore riservato ai propri tifosi al Santiago Bernabéu.

Sono invece già disponibili le informazioni relative alla vendita gestita direttamente dal Real Madrid per il pubblico generale. I biglietti di categoria generale partono da 105 euro, mentre i tagliandi VIP sono disponibili a partire da 395 euro. La vendita libera è prevista da mercoledì 2 settembre alle ore 08:00.

Le modalità di acquisto del Real Madrid riguardano tuttavia il pubblico generale e non vanno confuse con la vendita del settore ospiti riservato ai tifosi dell’Inter, che sarà gestita secondo le modalità e le tempistiche comunicate dal club nerazzurro.

In alternativa alla vendita ufficiale, i biglietti per Real Madrid-Inter possono essere acquistati anche su StubHub, piattaforma di compravendita di biglietti, dove sono disponibili tagliandi per l’evento.