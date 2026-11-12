Biglietti Ravenna-Forlì: dove comprarli e quanto costa andare a vedere l'esordio di Ronaldinho

Da quando è stata annunciata la sua presenza per la sfida contro il Forlì, infatti, in molti si sono chiesti come acquistare e ottenere i biglietti per guardare la partita allo stadio Bruno Benelli di Ravenna: è stata una vera e propria "corsa" quella a cui hanno dovuto partecipare gli appassionati giallorossi (e non solo) per esserci.

In questa pagina troverete tutte le informazioni utili per l'acquisto dei biglietti di Ravenna-Forlì, Derby che segna anche il ritorno in campo in un match ufficiale di Ronaldinho: dai prezzi a dove comprarli, finendo per le ultime sui tagliandi disponibili.

BIGLIETTI RAVENNA-FORLÌ, LE INDICAZIONI UFFICIALI DEL CLUB GIALLOROSSO

Il Ravenna, tramite un comunicato ufficiale, ha reso note le modalità di acquisto dei biglietti per la partita contro il Forlì: la vendita è stata divisa in due fasi, una prima per gli abbonati, una seconda libera. E questo perché Ravenna-Forlì è considerata "Giornata Giallorossa": il match, in poche parole, non è incluso negli abbonamenti.

La prelazione per gli abbonati si è aperta il 5 novembre e si è chiusa il 7 novembre e allo scadere di questo periodo i posti non confermati sono stati messi in vendita. La fase di vendita libera, invece, è partita il 9 novembre, con una grande novità: la società ha ampliato lo stadio Benelli con l’allestimento di una tribuna temporanea aggiuntiva nell’area distinti, chiamata R10.

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BIGLIETTI RAVENNA-FORLÌ, QUANTO COSTANO E I PREZZI

Di seguito i prezzi per la vendita libera, settore per settore:

- CURVA MERO: Intero 30,00 euro, Ridotto Under 18: 25,00 euro, Ridotto Under 14: 20,00 euro

- TRIBUNA INFERIORE COPERTA: Intero 60,00 euro, Ridotto Over 65 e Under 18: 40,00 euro Ridotto Under 14: 30,00 euro

- TRIBUNA LATERALE COPERTA: Intero 120,00 euro, Ridotto Over 65, Under 18 e Under 14: 75,00 euro

- TRIBUNA CORVETTA: non disponibile in vendita libera

- CURVA SUD: Intero 30,00 euro, Ridotto Under 18: 25,00 euro, Ridotto Under 14: 20,00 euro

Di seguito i prezzi per la vendita dei biglietti per la tribuna R10:

- TRIBUNA R10: Intero 90,00 euro Intero con servizio hospitality: 150,00 euro

RAVENNA-FORLÌ: BIGLIETTI ANCORA DISPONIBILI?

I biglietti di Ravenna-Forlì sono praticamente andati a ruba, ma ci sono ancora dei settori con disponibilità, stando a quanto riportato dai canali ufficiali: parliamo della Curva Sud e della tribuna R10.

DOVE COMPRARE I BIGLIETTI DI RAVENNA-FORLÌ, PARTITA DI RONALDINHO

È possibile acquistare i biglietti per assistere al ritorno in campo di Ronaldinho, ovvero al Derby tra Ravenna e Forlì, tramite i canali di vendita messi a disposizione del club, ovvero Ticketone, e anche tramite Viagogo.