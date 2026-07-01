La Coppa del Mondo FIFA torna in Nord America per la prima volta dai Mondiali USA 1994.

Nonostante la relativa scarsa popolarità del calcio nel Paese ospitante, quell’edizione fu tra le più riuscite di sempre per affluenza media e totale. A 32 anni di distanza i biglietti stanno di nuovo andando a ruba.

I biglietti per le partite di alto livello richiedono una pianificazione finanziaria accurata, dato il costo dei pacchetti di ospitalità e dei pass per la finale. Per chi resta a casa, le piattaforme digitali offrono un’alternativa comoda e coinvolgente. I principali tornei di calcio spingono i bookmaker online autorizzati a lanciare promozioni globali. Confrontare le migliori offerte di scommesse sulla Coppa del Mondo permette ai tifosi di valutare in sicurezza bonus, quote potenziate e incentivi. Queste risorse aiutano analisti e spettatori a scegliere piattaforme sicure e adatte alle proprie preferenze di intrattenimento durante i grandi eventi.

La domanda di biglietti salirà alle stelle nei prossimi mesi, con il torneo che prenderà il via l’11 giugno tra Stati Uniti, Messico e Canada.

I prezzi sono in crescita, ma ci saranno diverse opzioni di biglietti, compresi alcuni dei tagliandi più costosi della storia.

Classifica: quali sono oggi i biglietti più cari per i Mondiali 2026?

Sulla base degli annunci di rivendita, dei prezzi ufficiali FIFA e delle tariffe più alte visibili al pubblico, ecco i biglietti più costosi oggi sul mercato.

I prezzi possono variare per via della tariffazione dinamica e della domanda.

Posizione Partita / Tipo di biglietto Stadio Sede Fascia di prezzo ufficiale (valore nominale) Fascia di prezzo stimata sul mercato secondario #1 Finale dei Mondiali 2026 Finale MetLife Stadium, East Rutherford 2.030 $ – 7.875 $ da 5.900 $ a oltre 38.000 $ N. 2 Biglietti per le semifinali Semifinali AT&T Stadium (Dallas) e Mercedes-Benz Stadium (Atlanta) da 420 $ a 3.295 $ da 1.500 $ a 9.500 $ N. 3 Messico vs Sudafrica Fase a gironi Estadio Azteca, Città del Messico da 75 $ a 2.735 $ da 1.522 $ a 5.500 $+ #4 Messico vs Corea del Sud Fase a gironi Estadio Akron, Guadalajara da 75 $ a 2.735 $ da 1.199 $ a oltre 4.500 $ #5 Biglietti per i quarti di finale Quarti di finale Boston, Los Angeles, Miami e Kansas City da 275 $ a 1.775 $ da 850 $ a 4.000 $ #6 Stati Uniti vs Paraguay Fase a gironi SoFi Stadium, Los Angeles da 75 a 2.735 dollari da 658 $ a oltre 3.500 $ #7 Repubblica Ceca vs Messico Fase a gironi Estadio Azteca, Città del Messico da 75 $ a 2.735 $ da 600 $ a 3.200 $+ #8 Scozia vs Brasile Fase a gironi Hard Rock Stadium, Miami da 60 a 620 dollari da 948 $ a oltre 3.800 $ #9 Argentina vs Austria Fase a gironi AT&T Stadium, Dallas da 60 a 620 dollari da 699 a oltre 3.200 dollari #10 Canada vs Bosnia-Erzegovina Fase a gironi BMO Field, Toronto da 75 $ a 2.735 $ da 452 $ a oltre 2.800 $

Nota: i prezzi variano per dinamica di mercato e domanda di rivendita. Le cifre riportate sono le più alte al momento della stesura e potrebbero cambiare.

Quali sono le squadre più costose da seguire ai Mondiali 2026?

Attualmente i prezzi medi variano molto da una squadra all’altra.

La differenza tra la più economica (Corea del Sud) e la più costosa (Stati Uniti) dipende da sovrapprezzo per la nazione ospitante, dinamiche di mercato e sede della partita.

Nazioni ospitanti

I biglietti per gli Stati Uniti sono i più cari, ma anche Messico e Canada applicano prezzi elevati per le proprie gare.

A queste si sommano le tariffe alberghiere, schizzate alle stelle nelle città ospitanti, costringendo i tifosi locali a un sovrapprezzo rilevante.

In Messico i prezzi elevati rispecchiano la vasta base di tifosi internazionali e il richiamo di “El Tri” in tutta la regione.

Tra le gare della fase a gironi più care:

Giovedì 11 giugno: Messico-Sudafrica (da 3.253 $), Estadio Azteca (Città del Messico)

Venerdì 12 giugno: Vincitore spareggi UEFA A vs Canada (da 1.569 $), BMO Field (Toronto)

Venerdì 12 giugno: Stati Uniti-Paraguay (da 1.422 $), SoFi Stadium (Inglewood)

Giovedì 18 giugno: Messico-Corea del Sud (da 1.844 $), Estadio Akron (Guadalajara)

19/06: Stati Uniti-Australia (da 1.095 $), Lumen Field (Seattle)

Mercoledì 24 giugno: Vincitore spareggio UEFA D-Messico (da 1.305 $), Estadio Azteca (Città del Messico)

Argentina

Con il sistema di prezzi dinamici introdotto dalla FIFA per i Mondiali 2026, i biglietti costano di più dove giocano le squadre più seguite.

Non sorprende quindi che, escludendo le nazioni ospitanti, l’Argentina sia in testa alla classifica della domanda di biglietti per i Mondiali. C’è sempre un enorme interesse nel vedere i campioni del mondo in carica scendere in campo.

Alla Copa América 2024, giocata negli Stati Uniti, oltre 80.000 spettatori hanno seguito la semifinale Argentina-Canada al MetLife Stadium del New Jersey e più di 65.000 hanno visto l’Albiceleste vincere 1-0 contro la Colombia all’Hard Rock Stadium di Miami.

La presenza di stelle come Lionel Messi e Rodrigo De Paul, che giocano nell’Inter Miami in MLS, e le recenti amichevoli in Nord America hanno ulteriormente ampliato la base di tifosi argentini nella regione.

Tra le gare del girone dell’Argentina con biglietti più cari:

22 giugno: Argentina-Austria (da 1.009 $), AT&T Stadium (Arlington)

Altre gare con biglietti costosi:

24/06: Scozia-Brasile (da 1.149 $), Hard Rock Stadium (Miami)

Venerdì 26 giugno: Norvegia-Francia (da 951 $), Gillette Stadium (Foxborough)

Per altre informazioni sulla disponibilità, consulta il sito ufficiale FIFA. Su piattaforme di rivendita come StubHub i biglietti partono da 162 $.

Quali sono i prezzi dei biglietti per i Mondiali 2026?

Chi vuole comprare biglietti deve aspettarsi forti variazioni di prezzo.

Con il sistema di prezzi dinamici, i tagliandi possono oscillare da 60 $ per alcune gare della fase a gironi a 6.730 $ per la finale.

Fase Fascia di prezzo dei biglietti Fase a gironi (esclusi i Paesi ospitanti) da 60 a 620 dollari Fase a gironi (partite di Stati Uniti, Canada e Messico) da 75 a 2.735 dollari Ottavi di finale da 105 $ a 750 $ Ottavi di finale da 170 $ a 980 $ Quarti di finale da 275 a 1.775 dollari Semifinali da 420 $ a 3.295 $ Finale da 2.030 $ a 7.875 $

Quanto costano i biglietti per la finale della Coppa del Mondo FIFA 2026?

La FIFA, con il sistema di prezzi dinamici, ha già indicato che potrebbero toccare i 6.730 $.

Tuttavia, i prezzi possono variare nelle diverse fasi di vendita e, per la finale al MetLife Stadium, si stimano cifre tra 2.030 $ e 7.875 $.

I prezzi variano in base alla categoria di posto:

Categoria 1: la più costosa, in tribuna inferiore.

la più costosa, in tribuna inferiore. Categoria 2: tribune superiore e inferiore, escluse le aree di Categoria 1.

tribune superiore e inferiore, escluse le aree di Categoria 1. Categoria 3: tribuna superiore, oltre le Categorie 1 e 2.

tribuna superiore, oltre le Categorie 1 e 2. Categoria 4: la più conveniente, in tribuna superiore fuori dalle altre categorie.

Su piattaforme di rivendita come StubHub, i biglietti partono da 7.291 dollari.

Come procurarsi i biglietti per la Coppa del Mondo 2026

Il canale principale e più affidabile è il portale ufficiale divendita biglietti della FIFA.

Per partecipare alle vendite in tempo reale, con criterio “primo arrivato, primo servito”, è necessario avere un ID FIFA registrato.

Oltre alle vendite iniziali, è attivo il FIFA Resale and Exchange Marketplace, l’unica piattaforma FIFA per il trasferimento tra tifosi. La disponibilità è sporadica: si consiglia di controllare il portale più volte al giorno, poiché i biglietti vengono messi in vendita in tempo reale da altri tifosi.

Chi cerca biglietti per date o partite esaurite sul portale ufficiale può rivolgersi ai siti di rivendita secondaria come StubHub, che offrono maggiore flessibilità ma a prezzi più alti.

Verificate sempre che la piattaforma offra una solida garanzia per l’acquirente.

È possibile acquistare biglietti di rivendita per i Mondiali del 2026?

Per rivendere o scambiare i vostri biglietti, usate il Mercato ufficiale FIFA, attivo da ottobre su FIFA.com/tickets.

Il Mercato di rivendita è accessibile ai residenti di Canada, Stati Uniti e altri Paesi, mentre il Mercato di scambio (Mercado de Intercambio de la FIFA) è riservato ai residenti messicani.

La disponibilità è limitata e i biglietti compaiono a intermittenza, soprattutto vicino alle date delle partite: controlla spesso, agisci in fretta e tieni pronti i dati di pagamento.

Anche rivenditori secondari come StubHub offriranno biglietti per i Mondiali 2026.

Quando si terrà la Coppa del Mondo FIFA 2026?

La Coppa del Mondo FIFA 2026 si terrà dall’11 giugno al 19 luglio 2026 in 16 città di Canada, Messico e Stati Uniti. In 34 giorni si disputeranno 104 partite: è la prima volta con 48 squadre e tre nazioni ospitanti. Le città sede sono:

Canada: Toronto e Vancouver

Toronto e Vancouver Messico: Guadalajara, Città del Messico, Monterrey

Guadalajara, Città del Messico, Monterrey Stati Uniti: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, East Rutherford (New Jersey), Filadelfia, San Francisco e Seattle.

Come acquistare i biglietti con pacchetto ospitalità per la Coppa del Mondo 2026

I biglietti ufficiali per i pacchetti hospitality della Coppa del Mondo con On Location sono già in vendita.

I pacchetti includono biglietti premium, cibo e bevande e altri servizi esclusivi in tutte e tre le nazioni ospitanti.

I pacchetti disponibili sono:

Singola partita

Fase a gironi: 1 partita di una squadra non ospitante (esclusi CAN, MEX, USA)

Turno dei 32/Ottavi/Finale 3° posto: 1 partita a scelta

Opzioni di ospitalità: Pitchside Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club, FIFA Pavilion

A partire da 1.400 USD a persona

Pacchetto “Venue Series”

Guarda tutte le partite nella sede che preferisci.

Da 4 a 9 partite a seconda della sede

Valido per tutte le giornate e le fasi del torneo

Opzioni di ospitalità: Pitchside Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club, FIFA Pavilion

A partire da 8.275 USD a persona

Segui la tua squadra

Segui la tua squadra in tutte le partite delle fasi iniziali, in qualsiasi sede.

Tutte e 3 le partite della fase a gironi e 1 partita degli ottavi di finale

Valido per tutte le sedi e le date.

Al momento l’opzione “Segui la mia squadra” non è disponibile per le squadre dei paesi ospitanti (Canada, Messico, Stati Uniti).

Opzioni di ospitalità: Padiglione FIFA

A partire da 6.750 USD a persona

Sono disponibili anche suite private e accesso Platinum per gruppi aziendali o VIP.

Quali sono le sedi della Coppa del Mondo FIFA 2026?

Nel giugno 2022 sono state annunciate le sedici città ospitanti della Coppa del Mondo FIFA 2026 (due in Canada, tre in Messico e undici negli Stati Uniti). Ecco le città e gli stadi che ospiteranno le partite: