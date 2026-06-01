La Coppa del Mondo FIFA torna in Nord America per la prima volta dai Mondiali USA 1994.

Nonostante la relativa scarsa popolarità del calcio nel Paese ospitante, quell'edizione fu una delle più riuscite di sempre, con record di spettatori medi e totali. A 32 anni di distanza, i biglietti stanno andando a ruba.

La domanda di biglietti è già alle stelle a pochi mesi dall'inizio del torneo, ospitato da Stati Uniti, Messico e Canada a partire dall'11 giugno.

La forte domanda fa salire i prezzi, ma ci saranno molte opzioni per i tifosi, compresi i biglietti più cari della storia.

Classifica: quali sono oggi i tagliandi più cari per i Mondiali 2026?

In base agli annunci di rivendita, ai listini ufficiali FIFA e ai prezzi più alti disponibili al pubblico, ecco i tagliandi più cari oggi sul mercato.

I prezzi possono variare per via della domanda e della politica di dynamic pricing.

Classifica Partita / Categoria biglietto Stadio Sede Fascia di prezzo ufficiale (valore nominale) Fascia di prezzo stimata sul mercato secondario #1 Finale dei Mondiali 2026 Finale MetLife Stadium, East Rutherford 2.030 $ – 7.875 $ 5.900 $ – 38.000 $+ #2 Biglietti per le semifinali Semifinali AT&T Stadium (Dallas) e Mercedes-Benz Stadium (Atlanta) 420 $ – 3.295 $ da 1.500 $ a 9.500 $ #3 Messico vs Sudafrica Fase a gironi Estadio Azteca, Città del Messico 75 $ – 2.735 $ da 1.522 $ a oltre 5.500 $ #4 Messico vs Corea del Sud Fase a gironi Estadio Akron, Guadalajara 75 $ – 2.735 $ da 1.199 $ a oltre 4.500 $ #5 Biglietti per i quarti di finale Quarti di finale Boston, Los Angeles, Miami e Kansas City 275 $ – 1.775 $ 850 $ – 4.000 $ #6 Stati Uniti vs Paraguay Fase a gironi SoFi Stadium, Los Angeles 75 $ – 2.735 $ da 658 $ a oltre 3.500 $ #7 Repubblica Ceca vs Messico Fase a gironi Estadio Azteca, Città del Messico 75 $ – 2.735 $ 600 $ – 3.200 $+ #8 Scozia vs Brasile Fase a gironi Hard Rock Stadium, Miami $60 – $620 948 $ – 3.800 $+ #9 Argentina vs Austria Fase a gironi AT&T Stadium, Dallas $60 – $620 699 $ – 3.200 $+ #10 Canada vs Bosnia-Erzegovina Fase a gironi BMO Field, Toronto 75 $ – 2.735 $ 452 $ – 2.800 $+

Nota: i prezzi variano per politica di dynamic pricing e domanda di rivendita. Le cifre riportate sono le più alte al momento della scrittura e potrebbero cambiare avvicinandosi al torneo.

Quali sono le squadre più care da seguire ai Mondiali 2026?

Attualmente i prezzi medi variano molto da squadra a squadra.

La differenza tra la più economica (Corea del Sud) e la più costosa (Stati Uniti) dipende da vari fattori: il premio per le nazioni ospitanti, le leggi di mercato e la sede della partita.

Nazioni ospitanti

I biglietti per gli Stati Uniti sono i più cari dei tre paesi ospitanti i Mondiali, e anche Messico e Canada applicano prezzi elevati.

Considerando anche l’impennata dei prezzi alberghieri nelle città ospitanti, i tifosi di Stati Uniti, Messico e Canada dovranno quindi pagare un conto salatissimo.

In Messico i costi elevati rispecchiano la vasta base di tifosi internazionali e il richiamo di El Tri in tutta la regione.

Alcune delle partite del girone più care:

11 giugno: Messico-Sudafrica (da 3.253 $), Estadio Azteca, Città del Messico

Venerdì 12 giugno: Vincitore spareggi UEFA A-Canada (da 1.569 $), BMO Field (Toronto)

Venerdì 12 giugno: Stati Uniti vs Paraguay (da 1.422 $), SoFi Stadium (Inglewood)

Giovedì 18 giugno: Messico-Corea del Sud (da 1.844 $), Estadio Akron (Guadalajara)

Ven 19 giu: Stati Uniti-Australia (da 1.095 $), Lumen Field (Seattle)

Mercoledì 24 giugno: Vincitore spareggio UEFA D-Messico (da 1.305 $), Estadio Azteca (Città del Messico)

Argentina

Con il sistema di prezzi dinamici della FIFA per i Mondiali 2026, i biglietti costano di più dove c’è più domanda.

Non sorprende quindi che, escludendo le nazioni ospitanti, l'Argentina guidi la domanda di biglietti. C'è sempre grande interesse per i campioni del mondo in carica.

Alla Copa America 2024, giocata negli USA, oltre 80.000 spettatori hanno seguito la semifinale Argentina-Canada al MetLife Stadium (New Jersey) e più di 65.000 hanno visto l’Albiceleste vincere 1-0 contro la Colombia all’Hard Rock Stadium di Miami.

La presenza di stelle come Lionel Messi e Rodrigo De Paul, che giocano nell'Inter Miami in MLS, e le recenti amichevoli in Nord America hanno ulteriormente ampliato il pubblico argentino nella regione.

Le partite del girone dell'Argentina vedranno biglietti costosi:

22 giugno: Argentina-Austria (da 1.009 $), AT&T Stadium (Arlington)

Altre gare del girone con biglietti costosi:

24/06: Scozia-Brasile (da 1.149 $), Hard Rock Stadium (Miami)

Venerdì 26 giugno: Norvegia-Francia (da 951 $), Gillette Stadium (Foxborough)

Per altre info e disponibilità, consulta il sito FIFA. In rivendita secondaria (StubHub) i tagliandi partono da 162 $.

Quali sono i prezzi dei biglietti per i Mondiali 2026?

Chi vuole comprare i biglietti deve aspettarsi forti variazioni di costo.

Con il sistema di prezzi dinamici, i tagliandi possono variare da 60 $ per alcune gare della fase a gironi fino a 6.730 $ per la finale, e cambiano in base alle diverse fasi di vendita.

Fase Fascia di prezzo dei biglietti Fase a gironi (esclusi i Paesi ospitanti): 60 - 620 dollari Fase a gironi (partite di Stati Uniti, Canada e Messico) 75 - 2.735 $ Ottavi di finale $105 - $750 Ottavi di finale $170 - $980 Quarti di finale $275 - $1.775 Semifinali $420 - $3.295 Finale 2.030 $ - 7.875 $

Quanto costano i biglietti per la finale dei Mondiali FIFA 2026?

La FIFA ha annunciato che, grazie al sistema di prezzi dinamici, i tagliandi potrebbero raggiungere i 6.730 dollari.

Tuttavia, i prezzi potrebbero variare nelle diverse fasi di vendita e, per la finale al MetLife Stadium, si stima un range tra 2.030 e 7.875 dollari.

I biglietti variano in base alla categoria di posto:

Categoria 1: la più costosa, in tribuna inferiore.

la più costosa, in tribuna inferiore. Categoria 2: tribune superiore e inferiore, escluse le aree di Categoria 1.

tribune superiore e inferiore, escluse le aree di Categoria 1. Categoria 3: tribuna superiore, fuori dalle Categorie 1 e 2.

tribuna superiore, fuori dalle Categorie 1 e 2. Categoria 4: la più conveniente, in tribuna superiore fuori dalle altre categorie.

Su piattaforme di rivendita come StubHub, i biglietti per la finale partono da 7.291 dollari.

Come ottenere i biglietti per la Coppa del Mondo 2026

Il canale principale e più sicuro è il portale ufficiale FIFA.

Per partecipare alle vendite in tempo reale, con criterio “primo arrivato, primo servito”, è necessario avere un ID FIFA registrato.

Oltre alle vendite iniziali, è attivo il FIFA Resale and Exchange Marketplace, l’unica piattaforma approvata dalla FIFA per i trasferimenti tra tifosi. La disponibilità è sporadica: si consiglia di controllare il portale più volte al giorno, poiché i biglietti vengono messi in vendita da altri tifosi in tempo reale.

Chi cerca biglietti per date o partite specifiche non più disponibili sul portale ufficiale può rivolgersi ai siti di rivendita secondaria come StubHub, accettando però un sovrapprezzo.

Verifica sempre che la piattaforma offra una solida garanzia per l'acquirente.

È possibile acquistare biglietti di rivendita per la Coppa del Mondo 2026?

Per rivendere o scambiare i tuoi biglietti, usa il Mercato ufficiale FIFA, attivo da ottobre su FIFA.com/tickets.

Il Mercato di rivendita è accessibile ai residenti di Canada, Stati Uniti e altri Paesi, mentre il Mercato di scambio (Mercado de Intercambio de la FIFA) è riservato ai residenti in Messico.

Attenzione: la disponibilità è limitata e i biglietti compaiono a intermittenza, soprattutto vicino alle date delle gare. Chi cerca biglietti di rivendita deve controllare spesso la piattaforma, essere pronto a comprare subito e avere già pronti i dati di pagamento.

Biglietti saranno disponibili anche tramite rivenditori secondari come StubHub.

Quando si terrà la Coppa del Mondo FIFA 2026?

La Coppa del Mondo FIFA 2026 si terrà dall'11 giugno al 19 luglio e coinvolgerà 16 città in Canada, Messico e Stati Uniti. In 34 giorni si disputeranno 104 partite. Per la prima volta il torneo avrà 48 squadre e sarà ospitato da tre nazioni. Ecco le città ospitanti:

Canada: Toronto e Vancouver

Toronto e Vancouver Messico: Guadalajara, Città del Messico, Monterrey

Guadalajara, Città del Messico, Monterrey USA: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, East Rutherford (New Jersey), Filadelfia, San Francisco e Seattle.

Come ottenere i biglietti hospitality per la Coppa del Mondo 2026

Potrete vivere il meglio della Coppa del Mondo FIFA 2026 con pacchetti hospitality completi che includono biglietti premium, cibo e bevande e molto altro, disponibili in tutte e tre le nazioni ospitanti. I pacchetti disponibili sono i seguenti:

Singola partita

Fase a gironi: 1 partita di una squadra non ospitante (esclusi CAN, MEX, USA)

Ottavi, quarti o finale 3° posto: 1 partita a scelta

Opzioni di ospitalità: Pitchside Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club, FIFA Pavilion

Da 1.400 USD a persona.

Serie di sedi

Guarda tutte le partite nella sede che preferisci.

Da 4 a 9 partite a seconda della sede

Sono disponibili tutte le giornate di gioco e tutte le fasi.

Opzioni di ospitalità: Pitchside Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club, FIFA Pavilion

A partire da 8.275 USD a persona

Segui la mia squadra

Guarda la tua squadra in ogni match della fase iniziale, ovunque si giochi.

Tutte e 3 le partite della fase a gironi e 1 degli ottavi di finale.

Valido per tutte le sedi e in tutti i giorni.

Non disponibile per le squadre delle nazioni ospitanti (Canada, Messico, Stati Uniti).

Opzioni di ospitalità: Padiglione FIFA

A partire da 6.750 USD a persona

Sono disponibili anche suite private e accesso Platinum per aziende e VIP.

Quali sono le sedi della Coppa del Mondo FIFA 2026?

Nel giugno 2022 sono state annunciate le sedici città ospitanti della Coppa del Mondo FIFA 2026 (due in Canada, tre in Messico e undici negli Stati Uniti). Ecco le città e gli stadi che accoglieranno le gare: