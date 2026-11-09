L'Italia ospita la Francia a San Siro, a Milano, giovedì 12 novembre, nella gara di ritorno di una doppia sfida del girone A1 della Lega A che coinvolge anche Belgio e Turchia. Il primo incontro tra le due squadre si è concluso con una vittoria della Francia allo Stade de France in ottobre, rendendo ancora più sentita la rivincita di Milano.

GOAL ti spiega tutto quello che devi sapere per acquistare subito i biglietti di Italia-Francia, compresi prezzi, disponibilità e canali di vendita migliori.

A che ora inizia Italia-Francia di UEFA Nations League A?

Italia-Francia si gioca a San Siro, a Milano. L'orario d'inizio sarà confermato più vicino alla data della partita.

UEFA Nations League A - Game Week 5 12 nov 2026 - 14:45 San Siro

Dove acquistare i biglietti per Italia-Francia?

I biglietti per questa partita vengono messi in vendita inizialmente attraverso i canali ufficiali della FIGC (Federazione Italiana Giuoco Calcio). Di norma, la precedenza spetta agli iscritti prima che gli eventuali biglietti rimasti siano messi in vendita libera.

Ecco alcune cose da sapere sull'acquisto dei biglietti per questa partita:

Vendita libera ufficiale : apre dopo la chiusura delle finestre riservate agli iscritti, di solito più vicino al giorno della partita

: apre dopo la chiusura delle finestre riservate agli iscritti, di solito più vicino al giorno della partita Una rivincita importante : la Francia ha vinto il primo incontro in ottobre, rendendo ancora più sentita la gara di ritorno a Milano

: la Francia ha vinto il primo incontro in ottobre, rendendo ancora più sentita la gara di ritorno a Milano Uno stadio iconico : con una capienza di oltre 80.000 posti, San Siro è uno degli stadi più grandi e suggestivi del calcio europeo

: con una capienza di oltre 80.000 posti, San Siro è uno degli stadi più grandi e suggestivi del calcio europeo Mercato secondario: StubHub è un'opzione se i biglietti sul sito ufficiale sono esauriti

Considerata l'importanza della partita e la posta in palio, è consigliabile prenotare in anticipo.

Quanto costano i biglietti per Italia-Francia?

I prezzi ufficiali della FIGC per questa partita partono da circa 70 €. Finché ci sono posti disponibili, i biglietti, da quelli standard a quelli premium, sono acquistabili al prezzo ufficiale.

StubHub è un'opzione se i biglietti sul sito ufficiale sono esauriti. Al momento, i prezzi sul mercato secondario per questa partita partono da circa 145 €.

Come per ogni sfida tra due delle principali nazionali europee, i prezzi possono variare con l'avvicinarsi della partita. Se hai un budget preciso, assicurarti un posto prima anziché dopo è in genere la scelta più prudente.

Italia-Francia di UEFA Nations League A: tutto quello che c'è da sapere

Italia-Francia: stato di forma

L'Italia ha vinto tre delle ultime cinque partite e ne ha perse due. Il risultato più recente è una vittoria per 1-0 sulla Grecia in amichevole il 7 giugno, dopo il successo per 1-0 sul Lussemburgo di tre giorni prima. Le due sconfitte in questa serie sono arrivate contro la Bosnia ed Erzegovina e contro la Norvegia, per 1-4, nel novembre 2025. Nelle cinque partite l'Italia ha segnato cinque goal e ne ha subiti sei.

Anche la Francia ha vinto tre delle ultime cinque partite e ne ha perse due. La più recente è stata la sconfitta per 4-6 contro l'Inghilterra nelle semifinali dei Mondiali, preceduta dal 0-2 contro la Spagna nella finale per il terzo posto. In precedenza, nel torneo, ha battuto la Svezia 3-0, il Paraguay 1-0 e il Marocco 2-0. Nelle cinque partite la Francia ha segnato dieci goal e ne ha subiti otto.

Italia-Francia: i precedenti recenti

L'ultimo incontro tra le due squadre, disputato in Italia nel novembre 2024 e valido per la UEFA Nations League A, si è concluso 1-3 per la Francia. Nei cinque precedenti più recenti, la Francia ha ottenuto cinque vittorie, segnando 14 goal e subendone cinque. Le due squadre si sono affrontate anche nella gara di ritorno di Nations League nel settembre 2024, conclusa anch'essa 1-3 per la Francia.