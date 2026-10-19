Biglietti Napoli-Roma: quando escono, prezzi e fasi di vendita, tutte le informazioni per l'ottava giornata della Serie A 2026/27

Il Napoli si prepara ad affrontare la Roma allo stadio Diego Armando Maradona in occasione dell'ottava giornata di Serie A 2026/27. Il fischio d'inizio è fissato per sabato 24 ottobre alle ore 18:00, con i tifosi azzurri che possono acquistare i tagliandi attraverso i canali ufficiali del club.

La vendita dei biglietti è stata organizzata in diverse fasi, con una prelazione iniziale riservata agli abbonati FULL 2026/27, seguita dalla prevendita per i possessori della Fidelity Card e da una finestra dedicata ai membri Premium. La vendita libera è prevista a partire da lunedì 19 ottobre, fino a esaurimento dei posti disponibili.

BIGLIETTI NAPOLI-ROMA: DOVE COMPRARLI

I biglietti per Napoli-Roma possono essere acquistati attraverso la pagina ufficiale della SSC Napoli, che riporta tutte le informazioni relative alla vendita e ai settori disponibili.

Durante la vendita libera è possibile acquistare fino a un massimo di quattro biglietti a persona, con caricamento in modalità Passbook sul wallet dello smartphone. In alternativa, è possibile acquistare i tagliandi cartacei presso i punti vendita autorizzati.

Prossime partite NAP Serie A 12:00 ROM Guarda

Per le fasi riservate agli abbonati e ai titolari della Fidelity Card sono previste modalità di acquisto specifiche e limitazioni sul destinatario del biglietto.

In alternativa, è possibile verificare la disponibilità dei biglietti per la partita anche su StubHub, controllando le condizioni di vendita prima di procedere all'acquisto.

PREZZI BIGLIETTI NAPOLI-ROMA: QUANTO COSTANO

I prezzi dei biglietti per Napoli-Roma variano in base al settore dello stadio e alla fase di vendita. Sono previste tariffe agevolate per gli Under 14, valide in tutte le fasi.

Settore Fasi 1, 2 e 3 Vendita libera Under 14 Curve inferiori 35 € 40 € 20 € Curve superiori 50 € 55 € 30 € Distinti inferiori 65 € 80 € 40 € Distinti superiori 80 € 95 € 45 € Distinti superiori Premium 95 € 110 € 55 € Tribuna Nisida 100 € 120 € 60 € Tribuna Posillipo 125 € 140 € 70 € Tribuna Posillipo Premium 140 € 165 € 80 €

Il prezzo più basso per assistere alla partita è di 35 euro nelle curve inferiori durante le prime tre fasi di vendita, mentre in vendita libera il costo sale a 40 euro. Per gli Under 14, invece, i tagliandi partono da 20 euro.

NAPOLI-ROMA: LE FASI DI VENDITA

La vendita dei biglietti per Napoli-Roma è stata suddivisa in quattro fasi, con precedenze riservate a specifiche categorie di tifosi.

Fase 1 – Abbonati FULL 2026/27: dalle ore 12:00 di martedì 13 ottobre alle ore 12:00 di giovedì 15 ottobre. Gli abbonati potevano acquistare un biglietto aggiuntivo da intestare a un'altra persona in possesso della Fan Stadium Card.

Fase 2 – Fidelity Card: dalle ore 15:00 di giovedì 15 ottobre alle ore 23:59 di sabato 17 ottobre, fino a esaurimento dei posti. Era possibile acquistare fino a quattro biglietti a prezzo agevolato rispetto alla vendita libera.

Fase 3 – Membership Premium: domenica 18 ottobre, dalle ore 12:00 alle ore 23:59. I membri aventi diritto potevano acquistare un biglietto in via prioritaria, nei limiti della disponibilità riservata.

Fase 4 – Vendita libera: da lunedì 19 ottobre alle ore 12:00, fino a esaurimento dei posti disponibili o al fischio d'inizio della partita.

La Fidelity Card SSC Napoli Fan Stadium Card può essere acquistata online al prezzo di 20 euro ed è valida per tre anni.

NAPOLI-ROMA: PROMOZIONI E BIGLIETTI SPECIALI

Il club ha previsto anche alcune modalità di accesso dedicate a specifiche categorie di tifosi.

Tribuna Family: i posti riservati alle famiglie sono acquistabili presso i punti vendita abilitati, previa presentazione della documentazione richiesta. Non è necessario essere titolari della Fidelity Card.

Adulti: 14 euro.

Under 12: 10 euro.

Tifosi con disabilità: i posti dedicati possono essere prenotati, fino a esaurimento della disponibilità, a partire dalle ore 12:00 di lunedì 19 ottobre. È necessario completare la procedura di registrazione indicata sul sito ufficiale del Napoli.

Sono inoltre previste procedure specifiche per gli accrediti riservati ai tesserati CONI, FIGC e AIA.

NAPOLI-ROMA: DATA, ORARIO E STADIO

La partita tra Napoli e Roma si disputa sabato 24 ottobre 2026 alle ore 18:00 allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli.

Per accedere all'impianto è necessario rispettare le indicazioni riportate sul titolo d'ingresso. Per i biglietti caricati digitalmente sulla Fidelity Card occorre portare con sé la tessera, il tagliando segnaposto e un documento d'identità valido.

Per consultare eventuali aggiornamenti sulla disponibilità dei posti, sulle modalità di accesso e sulle condizioni di vendita, è possibile fare riferimento al comunicato ufficiale della SSC Napoli.