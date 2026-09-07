Hai più di 24 anni?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Non hai l'età minima richiesta per visualizzare contenuti relativi alle scommesse. Verrai reindirizzato alla pagina iniziale.

alt
Goal.com
Live€50

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.

+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
Serie A
team-logoNapoli
Diego Armando Maradona
team-logoBologna
Guarda su DAZNGuarda su NOW
Simone Giromini

Biglietti Napoli-Bologna: quando escono, prezzi e fasi di vendita, tutte le informazioni per la quarta giornata della Serie A 2026/27

Biglietti
Napoli vs Bologna
Napoli
Bologna
Serie A

Il Napoli torna al Maradona per la quarta giornata di Serie A 2026/27, con i partenopei impegnati contro il Bologna. Ecco tutte le informazioni su biglietti, prezzi e modalità di acquisto per assistere alla sfida.

Pubblicità

Il Napoli torna allo Stadio Diego Armando Maradona per la quarta giornata di Serie A 2026/27, con gli azzurri impegnati contro il Bologna. Una sfida importante per la squadra di Massimiliano Allegri, chiamata a ripartire in campionato dopo il big match contro l'Inter.

Di seguito tutte le informazioni per assistere alla sfida tra Napoli e Bologna: data, prezzi, fasi di vendita e dove acquistare i tagliandi.

Biglietti disponibili quiAcquista i biglietti

La partita, valida per la quarta giornata di Serie A 2026/27, andrà in scena domenica 13 settembre 2026 allo Stadio Diego Armando Maradona, con calcio d'inizio fissato alle 18:00.

La vendita dei tagliandi è iniziata mercoledì 2 settembre alle ore 12:00. La prima fase è stata riservata ai possessori della Fidelity Card SSC Napoli Fan Stadium Card, che hanno potuto acquistare fino a quattro biglietti a prezzo ridotto. La seconda fase, dedicata ai possessori della Membership Premium SSC Napoli, è partita alle 12:00 di lunedì 7 settembre, mentre la vendita libera scatterà alle 15:00 di martedì 8 settembre, in caso di disponibilità residua.

I prezzi in vendita libera partono da 30 euro per le Curve Inferiori e arrivano fino a 135 euro per la Tribuna Posillipo Premium. Sono previste inoltre tariffe ridotte per alcune categorie. I tagliandi possono essere acquistati online attraverso i canali ufficiali del Napoli e presso i punti vendita abilitati; ulteriori disponibilità possono essere verificate anche su StubHub.

Pubblicità

TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

Segui GOAL su Google