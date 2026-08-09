Biglietti Milan-Venezia: quando escono, prezzi e fasi di vendita, tutte le informazioni per la prima dei rossoneri a San Siro

Il Milan debutta a San Siro nella seconda giornata di Serie A 2026/27 contro il Venezia. I rossoneri tornano davanti al proprio pubblico per il primo appuntamento casalingo della nuova stagione, subito alla ricerca di una vittoria per iniziare nel miglior modo possibile.
Di seguito tutte le informazioni sui biglietti per la sfida tra Milan e Venezia: quando escono, i prezzi, le fasi di vendita e dove acquistarli.
La sfida tra Milan e Venezia, valida per la seconda giornata della Serie A 2026/27, andrà in scena venerdì 28 agosto 2026: il calcio d'inizio per il match di San Siro è fissato alle 20:45.
La vendita dei biglietti per Milan-Venezia si articola in tre fasi: fase abbonati dalle 11:00 di mercoledì 5 agosto alle 11:00 di venerdì 7 agosto, con un massimo di 4 biglietti a prezzo dedicato; fase Milan Club nello stesso periodo, con un massimo di 4 tagliandi per possessori della Tessera Socio Milan Club; vendita libera a partire dalle 15:00 di venerdì 7 agosto, fino a esaurimento dei posti disponibili. La disponibilità e le relative tariffe sono consultabili sulla biglietteria ufficiale del club.
I biglietti per Milan-Venezia possono essere acquistati anche su StubHub.