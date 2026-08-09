Hai più di 18 anni?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Non hai l'età minima richiesta per visualizzare contenuti relativi alle scommesse. Verrai reindirizzato alla pagina iniziale.

Goal.com
Live€50

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.

+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
Serie A
team-logoMilan
San Siro
team-logoVenezia
Acquista i biglietti di Milan-Venezia
Simone Giromini

Biglietti Milan-Venezia: quando escono, prezzi e fasi di vendita, tutte le informazioni per la prima dei rossoneri a San Siro

Biglietti
Milan vs Venezia
Milan
Venezia
Serie A

Milan-Venezia apre la stagione dei rossoneri a San Siro: tutte le informazioni sulla sfida della seconda giornata, dalle modalità di acquisto fino ai prezzi dei biglietti per assistere dal vivo al match.

Pubblicità

Il Milan debutta a San Siro nella seconda giornata di Serie A 2026/27 contro il Venezia. I rossoneri tornano davanti al proprio pubblico per il primo appuntamento casalingo della nuova stagione, subito alla ricerca di una vittoria per iniziare nel miglior modo possibile.

Di seguito tutte le informazioni sui biglietti per la sfida tra Milan e Venezia: quando escono, i prezzi, le fasi di vendita e dove acquistarli.

Biglietti disponibili quiAcquista i biglietti

La sfida tra Milan e Venezia, valida per la seconda giornata della Serie A 2026/27, andrà in scena venerdì 28 agosto 2026: il calcio d'inizio per il match di San Siro è fissato alle 20:45.

La vendita dei biglietti per Milan-Venezia si articola in tre fasi: fase abbonati dalle 11:00 di mercoledì 5 agosto alle 11:00 di venerdì 7 agosto, con un massimo di 4 biglietti a prezzo dedicato; fase Milan Club nello stesso periodo, con un massimo di 4 tagliandi per possessori della Tessera Socio Milan Club; vendita libera a partire dalle 15:00 di venerdì 7 agosto, fino a esaurimento dei posti disponibili. La disponibilità e le relative tariffe sono consultabili sulla biglietteria ufficiale del club.

I biglietti per Milan-Venezia possono essere acquistati anche su StubHub.

Serie A
Milan crest
Milan
MIL
Venezia crest
Venezia
VEN
Pubblicità

TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

Segui GOAL su Google