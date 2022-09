Biglietti Milan-Juventus dell'8 ottobre: quando escono, prezzi, dove comprarli

Cresce l'attesa per la supersfida di San Siro dell'8 ottobre: quando escono, quanto costano e dove comprare i biglietti per il match del nono turno..

Una volta archiviata la sosta dedicata agli impegni delle nazionali, nel weekend dell'1-2 ottobre riprenderà il campionato di Serie A con le gare valevoli per l'ottava giornata di campionato.

La settimana seguente, invece, in occasione del nono turno i riflettori saranno tutti puntati su San Siro per la grande classica del calcio italiano.

Sabato 8 ottobre, infatti, si giocherà Milan-Juventus con calcio d'inizio fissato per le ore 18.00. Per uno dei big match del nostro campionato, ci si attende ovviamente il tutto esaurito al 'Meazza' con l'inevitabile corsa contro il tempo per assicurarsi il biglietto valido per assistere alla supersfida tra i campioni d'Italia in carica guidati da Pioli e la squadra di Allegri.

MILAN-JUVENTUS: QUANDO ESCONO I BIGLIETTI

I biglietti di Milan-Juventus sono in vendita a partire dalle ore 12.00 di martedì 20 settembre, con la prima fase riservata agli abbonati che potranno acquistare un biglietto aggiuntivo (nei settori disponibili) entro le ore 23.59 di mercoledì 21 settembre.

Dalle ore 12.00 di giovedì 22 settembre, invece, scatterà la fase di vendita libera fino ad esaurimento posti.

MILAN-JUVENTUS: QUANTO COSTANO I BIGLIETTI

Il costo dei biglietti per assistere a Milan-Juventus di sabato 8 ottobre 2022 vanno da un prezzo minimo di 59 euro sino ad un massimo di 399 euro. Di seguito, i prezzi del tagliando divisi settore per settore.

Tribuna Onore Rossa (C-D-F-G) € 399

Poltroncine Rosse centrali (P-R) € 369

Poltroncine Rosse (N-O-S-T) € 299

Tribuna Arancio Centrale (160-162) € 309

Tribuna Arancio (158-164) € 279

Poltroncina Arancio Centrale X € 279

Poltroncina Arancio Centrale (159-161) € 229

Poltroncina Arancio (157-163) € 189

Primo Rosso Centrale (B-M-H-V) € 209

Primo Rosso (A-L-I-Z) € 199

Primo Rosso Laterale € 129

Primo Arancio € 139

Primo Arancio Laterale € 119

Primo Blu € 99

Primo Verde € 99

Primo Verde - Family € 99

Secondo Rosso Centrale (225-227-229-231-228-230-232) € 139

Secondo Rosso (223-226-233-234) € 129

Secondo Rosso Laterale € 119

Secondo Arancio Centrale (261-263-265-267-264-266-268) € 129

Secondo Arancio (259-262-269-270) € 119

Secondo Arancio Laterale € 99

Secondo Blu€ 69Secondo Verde € 69

Terzo Rosso Centrale € 69

Terzo Rosso Laterale € 59

Terzo Blu € 59

Terzo Verde € 59

MILAN-JUVENTUS: DOVE COMPRARE I BIGLIETTI

I biglietti di Milan-Juventus si possono acquistare sul sito ufficiale del club rossonero alla sezione https://singletickets.acmilan.com/, riservato agli utenti registrati all'area MyMilan.

Inoltre sarà possibile acquistare il tagliando presso la biglietteria di Casa Milan, aperta tutti i giorni dalle 10 alle 19.

Biglietti disponibili anche attraverso il circuito Vivaticket, i cui punti vendita sono presenti su tutto il territorio italiano.