Biglietti Milan-Inter: quando escono, prezzi e fasi di vendita, tutte le informazioni per il derby della decima giornata di Serie A

Il derby della Madonnina torna protagonista in Serie A. Milan e Inter si affrontano sabato 31 ottobre 2026 alle ore 20:45 allo stadio Giuseppe Meazza, nella sfida valida per la decima giornata del campionato.

I tifosi rossoneri possono acquistare i tagliandi attraverso la biglietteria ufficiale del Milan, che ha organizzato la vendita in diverse fasi, riservando le prime finestre agli abbonati, ai soci dei Milan Club e ai possessori della CRN Card.

La vendita libera è iniziata mercoledì 30 settembre, subordinatamente alla disponibilità residua dopo le fasi di prelazione.

BIGLIETTI MILAN-INTER: DOVE COMPRARLI

I biglietti per Milan-Inter sono acquistabili online attraverso la biglietteria ufficiale del Milan. Sono inoltre previsti canali di vendita presso il Ticket Office di Casa Milan, il Flagship Store di via Dante e Vivaticket.

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La disponibilità dei posti dipende dal settore e dalle vendite già effettuate. Per verificare quali tagliandi siano ancora acquistabili e completare la procedura, è necessario consultare la pagina ufficiale.

In alternativa, è possibile verificare la disponibilità dei biglietti per la partita anche su StubHub, controllando le condizioni di vendita prima di procedere all'acquisto.

PREZZI BIGLIETTI MILAN-INTER: QUANTO COSTANO

I prezzi dei biglietti per il derby variano in base al settore dello stadio e alla fase di vendita. Il listino pubblicato sulla biglietteria ufficiale comprende tariffe per le diverse tribune e per gli anelli di San Siro.

Ecco alcuni dei prezzi indicati per la vendita libera:

Settore Prezzo Terzo Anello Blu Est/Ovest 129 € Terzo Anello Verde Est/Ovest 129 € Terzo Anello Rosso laterale 139 € Terzo Anello Rosso centrale 159 € Secondo Anello Arancio laterale 189 € Primo Anello Blu 199 € Primo Anello Verde 199 € Primo Anello Rosso centrale 369 € Tribuna Onore Rossa 499 €

I prezzi riportati comprendono 1 euro di prevendita e possono subire variazioni in base alla disponibilità dei posti e all'andamento delle fasi di vendita. Il Secondo Anello Blu risulta esaurito nel listino consultato.

Per conoscere il costo di ogni settore e verificare i posti ancora disponibili, è possibile consultare la pagina ufficiale di Milan-Inter.

MILAN-INTER: LE FASI DI VENDITA

La vendita dei biglietti per il derby è stata articolata in cinque fasi.

Abbonati Secondo Verde: mercoledì 23 settembre, con possibilità di acquistare un biglietto in un settore alternativo a prezzo dedicato. Chi non ha scelto un'alternativa ha ricevuto un posto nel Terzo Anello Blu Est/Ovest, senza costi aggiuntivi.

Abbonati: dal 24 al 27 settembre, con possibilità di acquistare un biglietto aggiuntivo a prezzo dedicato nei settori disponibili.

Milan Club: dal 25 al 27 settembre, con acquisto riservato agli affiliati in possesso del codice della Tessera Socio Milan Club.

CRN Card: dal 28 al 29 settembre, con un biglietto a prezzo dedicato per ciascun titolare di una carta valida.

Vendita libera: dal 30 settembre, in caso di disponibilità residua, fino a esaurimento dei posti.

Le finestre di prelazione sono terminate. Chi desidera assistere al derby deve quindi verificare direttamente sul portale ufficiale la disponibilità residua.

BIGLIETTI MILAN-INTER: LE REGOLE PER IL CAMBIO NOMINATIVO

Per questa partita non è previsto il cambio nominativo dei biglietti acquistati durante le diverse fasi di vendita.

Per gli abbonati alla stagione 2026/27, invece, il cambio nominativo è consentito una sola volta, nel rispetto delle condizioni previste dal club.

Il settore ospiti, situato nel Secondo Anello Verde, viene venduto secondo le modalità comunicate dall'Inter. Il prezzo indicato dal Milan è di 49 euro, comprensivo di prevendita.

MILAN-INTER: DATA, ORARIO E STADIO

Il derby tra Milan e Inter si disputa sabato 31 ottobre 2026 alle ore 20:45 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano.

La partita è valida per la decima giornata di Serie A 2026/27 e si giocherà nella serata di Halloween.

Per informazioni aggiornate sui biglietti, sui settori disponibili e sulle condizioni d'accesso all'impianto, è possibile fare riferimento alla biglietteria ufficiale del Milan.