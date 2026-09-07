Biglietti Milan-Benfica e Milan-Lecce: quando escono, prezzi e fasi di vendita, tutte le informazioni per i prossimi impegni dei rossoneri

Il Milan è prossimo a una settimana da protagonista a San Siro, con il doppio impegno casalingo contro Benfica e Lecce. I rossoneri affronteranno i portoghesi nella prima giornata della League Phase di UEFA Europa League, prima di tornare in campo in campionato contro i salentini nella quinta giornata di Serie A 2026/27.

Di seguito tutte le informazioni sui biglietti per le sfide tra Milan e Benfica e tra Milan e Lecce: date, prezzi, fasi di vendita e dove acquistarli.

La sfida tra Milan e Benfica, valida per la prima giornata della League Phase di UEFA Europa League 2026/27, andrà in scena mercoledì 16 settembre 2026 allo Stadio San Siro, con calcio d'inizio fissato alle 21:00. La vendita dei biglietti è aperta e i tagliandi sono disponibili attraverso i canali ufficiali del club.

I biglietti per assistere alla partita sono acquistabili attraverso il sito ufficiale del Milan, presso il Ticket Office di Casa Milan, al Flagship Store di via Dante e tramite i circuiti Vivaticket. I prezzi variano in base al settore e alla tipologia di biglietto, con disponibilità e tariffe consultabili direttamente sul portale ufficiale di biglietteria del Milan.

Il secondo appuntamento sarà quello tra Milan e Lecce, valido per la quinta giornata di Serie A 2026/27. La partita è in programma domenica 20 settembre 2026 allo Stadio San Siro, con calcio d'inizio alle 20:45.

Anche per Milan-Lecce la vendita dei biglietti è aperta e i prezzi variano in base al settore e alla tipologia di tagliando, con tutte le disponibilità e le relative tariffe consultabili sul portale ufficiale di biglietteria del Milan.

I tifosi possono inoltre verificare eventuali disponibilità su StubHub.