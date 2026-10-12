Biglietti Milan-Atalanta: prezzi, dove acquistarli e tutte le informazioni utili per il match della 7^ giornata di Serie A a San Siro

Milan-Atalanta è in programma domenica 18 ottobre 2026 alle ore 18:00. I rossoneri ospitano la squadra bergamasca in occasione del primo impegno casalingo di ottobre, dopo la sosta per le Nazionali e le trasferte contro Sassuolo e Salisburgo.
La vendita dei biglietti è già aperta e i tifosi possono acquistare i tagliandi attraverso i canali ufficiali del club. I prezzi partono da 29 euro, con tariffe agevolate dedicate agli Under 16 e agli Over 60 in alcuni settori.
Quando si gioca Milan-Atalanta?
- Partita: Milan-Atalanta
- Competizione: Serie A, settima giornata
- Data: domenica 18 ottobre 2026
- Orario: 18:00
- Stadio: San Siro, Milano
Biglietti Milan-Atalanta: dove acquistarli
I biglietti per Milan-Atalanta sono disponibili online attraverso la biglietteria ufficiale del Milan. È possibile acquistare i tagliandi anche al Ticket Office di Casa Milan, al Flagship Store di via Dante e tramite il circuito Vivaticket.
La vendita libera è iniziata lunedì 14 settembre alle ore 15:00 ed è aperta a tutti, fino a esaurimento dei posti disponibili.
Chi desidera assistere alla partita può consultare direttamente la piattaforma ufficiale per verificare i settori ancora acquistabili e i relativi prezzi.
È possibile controllare anche eventuali offerte sul mercato secondario attraverso StubHub, verificando attentamente le condizioni di acquisto e la validità dei biglietti.
Quanto costano i biglietti per Milan-Atalanta?
Il prezzo dei biglietti per Milan-Atalanta varia in base al settore scelto e alla tipologia di tariffa. Il listino ufficiale parte da 29 euro per la vendita libera, con i posti più esclusivi che raggiungono i 164 euro.
Ecco alcuni dei prezzi disponibili per assistere alla partita a San Siro:
Settore
Prezzo
Terzo Blu Est
da 29 €
Terzo Verde Ovest
da 29 €
Terzo Blu Ovest
da 34 €
Terzo Rosso laterale Nord
da 34 €
Terzo Rosso laterale Sud
da 39 €
Terzo Rosso centrale
44 €
Secondo Blu
54 €
Secondo Verde
54 €
Primo Blu
59 €
Primo Verde
59 €
Secondo Rosso centrale
89 €
Primo Rosso centrale
99 €
Tribuna Arancio centrale
119 €
Poltroncine Rosse centrali
149 €
Tribuna Onore Rossa
164 €
I prezzi indicati comprendono 1 euro di prevendita. La disponibilità e le tariffe possono variare in base al settore e alla fase di vendita: per il costo aggiornato del singolo posto è necessario consultare la biglietteria ufficiale.
Milan-Atalanta, il ritorno a San Siro dopo la sosta
La sfida contro l'Atalanta rappresenta il ritorno del Milan davanti al proprio pubblico dopo la pausa per le Nazionali e due impegni lontano da San Siro, contro il Sassuolo in campionato e il Salisburgo in Europa League.
La squadra rossonera affronta una formazione bergamasca tradizionalmente insidiosa, in una partita che può offrire indicazioni importanti sul percorso delle due squadre in Serie A.
Quello tra Milan e Atalanta è un confronto storico del calcio italiano: nei 150 precedenti considerati dal club prima della gara, il bilancio è di 69 vittorie rossonere, 32 successi nerazzurri e 49 pareggi.
Per i tifosi che vogliono seguire la partita dal vivo, il consiglio è di verificare la disponibilità dei posti e acquistare il biglietto in anticipo attraverso i canali ufficiali.