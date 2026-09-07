Biglietti Lazio-Milan: quando escono, prezzi e fasi di vendita, tutte le informazioni per la quarta giornata della Serie A 2026/27

La Lazio ospita il Milan nella quarta giornata di Serie A 2026/27, in una delle sfide più attese del turno di campionato. I biancocelesti scenderanno in campo allo Stadio Olimpico contro i rossoneri in un confronto di grande interesse.

Di seguito tutte le informazioni per assistere alla sfida tra Lazio e Milan: data, prezzi, fasi di vendita e dove acquistare i tagliandi.

La partita, valida per la quarta giornata di Serie A 2026/27, andrà in scena sabato 12 settembre 2026 allo Stadio Olimpico di Roma, con calcio d'inizio fissato alle 18:00.

La vendita dei tagliandi è iniziata giovedì 3 settembre alle ore 16:00, con la prelazione riservata agli abbonati e la successiva vendita libera sui posti disponibili. I posti non confermati nella fase di prelazione sono stati messi a disposizione del pubblico dalle 10:00 di lunedì 7 settembre.

I tagliandi sono acquistabili online tramite Vivaticket e presso i punti vendita Vivaticket, con prezzi variabili in base al settore e alla tariffa scelta. Ulteriori disponibilità possono essere verificate anche su StubHub.