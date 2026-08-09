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Simone Giromini

Biglietti Juventus-Parma: quando escono, prezzi e fasi di vendita, tutte le informazioni per la prima dei bianconeri all'Allianz Stadium

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Juventus vs Parma Calcio 1913
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Juventus-Parma apre la stagione dei bianconeri all'Allianz Stadium: tutte le informazioni sulla sfida della seconda giornata, dalle modalità di acquisto fino ai prezzi dei biglietti per assistere dal vivo al match.

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La Juventus debutta all'Allianz Stadium nella seconda giornata di Serie A 2026/27 contro il Parma. I bianconeri tornano davanti al proprio pubblico per il primo appuntamento casalingo della nuova stagione, subito alla ricerca di una vittoria per partire nel miglior modo possibile.

Di seguito tutte le informazioni sui biglietti per la sfida tra Juventus e Parma: quando escono, i prezzi, le fasi di vendita e dove acquistarli.

Biglietti disponibili quiAcquista i biglietti

La sfida tra Juventus e Parma, valida per la seconda giornata della Serie A 2026/27, andrà in scena sabato 29 agosto 2026: il calcio d'inizio per il match dell'Allianz Stadium è fissato alle 20:45.

La vendita dei biglietti per Juventus-Parma si articola in due fasi: la vendita riservata ai Member, al via dalle 15:00 di martedì 28 luglio con prezzi scontati, e la vendita libera dalle 12:00 di giovedì 30 luglio. I tifosi residenti in provincia di Parma potranno acquistare il biglietto solo se in possesso di una Juventus Card attiva. La disponibilità e le relative tariffe sono consultabili sulla biglietteria ufficiale del club.

I biglietti per Juventus-Parma possono essere acquistati anche su StubHub.

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