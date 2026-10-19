Biglietti Juventus-Napoli: quando escono, prezzi e fasi di vendita, tutte le informazioni per la decima giornata della Serie A 2026/27

La Juventus ospiterà il Napoli in occasione della decima giornata di Serie A 2026/27. La partita è in programma domenica 1° novembre alle ore 20:45 all'Allianz Stadium di Torino, in un big match che mette in palio punti importanti.

I tifosi bianconeri possono acquistare i biglietti attraverso l'Official Ticket Shop della Juventus, con diverse fasi di vendita riservate ai membri del programma di membership e agli abbonati.

BIGLIETTI JUVENTUS-NAPOLI: DOVE COMPRARLI

I biglietti per Juventus-Napoli si acquistano online attraverso l'Official Ticket Shop della Juventus. Per completare la procedura è necessario registrarsi sul sito ufficiale e accedere alla fase di vendita per la quale si possiedono i requisiti.

La vendita è stata organizzata in più finestre:

J1897 Member: dalle ore 15:00 di giovedì 10 settembre, con possibilità di acquistare fino a quattro biglietti per sé e per altri membri aventi diritto.

Black&White Member: dalle ore 15:00 di martedì 15 settembre, con possibilità di acquistare fino a quattro biglietti secondo le condizioni previste.

Premium e VIP: disponibili attraverso le proposte di hospitality della Juventus.

Abbonati Extra: la fase riservata agli abbonati FULL e STAR sarà comunicata successivamente.

Vendita libera: l'eventuale apertura sarà annunciata successivamente dal club.

Prossime partite JUV Serie A 14:45 NAP

I tifosi bianconeri residenti in Campania possono acquistare i biglietti esclusivamente se in possesso di una Juventus Card attiva.

Per verificare eventuali disponibilità anche sul mercato secondario è possibile consultare StubHub, prestando attenzione alle condizioni di vendita.

PREZZI BIGLIETTI JUVENTUS-NAPOLI: QUANTO COSTANO

I prezzi dei biglietti per Juventus-Napoli variano in base al settore dell'Allianz Stadium e alla fase di vendita. Il listino ufficiale riporta le tariffe dedicate ai J1897 Member e agli abbonati Extra; le eventuali tariffe per la vendita libera saranno comunicate dal club.

Settore Prezzo J1897 Member Prezzo abbonati Extra Tribuna Ovest 1 115 € 129 € Tribuna Ovest 2 da 67 € da 75 € Tribuna Est 1 da 100 € da 109 € Tribuna Est 2 da 62 € da 69 € Curva Sud 1 e 2 45 € 59 € Curva Nord 1 e 2 45 € 59 €

I prezzi possono variare in base al settore e alle tariffe attivate dalla società. Al costo del biglietto viene applicata una commissione di servizio, che dipende dalla tipologia di tagliando acquistato.

Per conoscere i prezzi relativi ai singoli settori e verificare le eventuali disponibilità aggiornate, è possibile consultare la biglietteria ufficiale della Juventus.

JUVENTUS-NAPOLI: LE REGOLE PER ACQUISTARE I BIGLIETTI

Ogni acquirente può acquistare fino a un massimo di quattro biglietti per la partita, nel rispetto delle condizioni previste dalla fase di vendita a cui ha accesso.

Durante le finestre riservate ai J1897 e ai Black&White Member, i tagliandi possono essere acquistati anche per altri tifosi aventi diritto alla medesima fase. Sono previste inoltre agevolazioni per i Junior Member Under 14, secondo le condizioni e la disponibilità dei settori indicati dal club.

Dalla stagione 2026/27 tutti i biglietti sono emessi in formato digitale e possono essere gestiti attraverso l'Allianz Stadium App oppure aggiunti al wallet del proprio dispositivo.

Per accedere allo stadio è necessario essere in possesso di un titolo d'ingresso valido e presentare un documento d'identità in corso di validità. I bambini che non hanno ancora compiuto cinque anni il giorno della partita possono entrare senza biglietto, salvo eventuali disposizioni specifiche.

JUVENTUS-NAPOLI: BIGLIETTI PER IL SETTORE OSPITI

Per i tifosi del Napoli interessati ad assistere alla partita nel settore ospiti è necessario fare riferimento alle comunicazioni ufficiali relative alla vendita dedicata.

La Juventus specifica che i tifosi bianconeri residenti in Campania possono acquistare i biglietti per gli altri settori soltanto se in possesso di una Juventus Card attiva. Per le modalità di accesso dei sostenitori ospiti, eventuali restrizioni territoriali e requisiti di fidelizzazione, è opportuno attendere le indicazioni specifiche delle società e delle autorità competenti.

JUVENTUS-NAPOLI: DATA, ORARIO E STADIO

La partita tra Juventus e Napoli si disputa domenica 1° novembre 2026 alle ore 20:45 all'Allianz Stadium di Torino, nell'ambito della decima giornata di Serie A 2026/27.

Per tutte le informazioni sui prezzi, sulle fasi di vendita e sulle modalità d'accesso all'impianto, è possibile visitare la pagina ufficiale dei biglietti di Juventus-Napoli.