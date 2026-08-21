Biglietti Juventus-Milan: quando escono, prezzi e fasi di vendita, tutte le informazioni per il big match della terza giornata della Serie A 2026/27

Juventus-Milan è uno dei big match più attesi della terza giornata di Serie A 2026/27. La sfida è in programma domenica 6 settembre 2026 alle ore 20:45 all'Allianz Stadium di Torino. La Juventus ha già comunicato le modalità di acquisto dei biglietti, con una vendita articolata in diverse fasi riservate a Member e abbonati, prima dell'eventuale apertura della vendita libera.

Di seguito tutte le informazioni sui biglietti per la sfida tra Roma e Atalanta: data di uscita, prezzi, fasi di vendita e dove acquistarli.

La vendita dei tagliandi è partita con la fase riservata ai J1897 Member, aperta dalle ore 12:00 di lunedì 3 agosto. I possessori della membership hanno potuto acquistare fino a quattro biglietti per sé e per altri Member aventi diritto alla stessa fase. Successivamente, dalle ore 12:00 di giovedì 6 agosto, è iniziata la fase dedicata ai Black&White Member, anch'essi con la possibilità di acquistare fino a quattro biglietti per sé o per altri Member.

La fase riservata agli abbonati FULL e STAR è prevista dalle ore 10:00 di lunedì 24 agosto. Gli abbonati potranno acquistare fino a quattro biglietti per altri amici bianconeri.

Infine, l'eventuale vendita libera dei posti ancora disponibili partirà martedì 25 agosto alle ore 10:00. La Juventus precisa comunque che questa fase è subordinata alla disponibilità residua dei tagliandi.

I prezzi variano in base al settore dello stadio e alla categoria dell'acquirente. Per i J1897 Member si parte da 49 euro, mentre per gli altri Member i prezzi partono da 55 euro. Per gli abbonati extra, invece, le tariffe partono da 65 euro. Il prezzo massimo arriva a 250 euro per i J1897 e i Member nel settore Est 1, mentre per gli abbonati extra può arrivare a 285 euro.

Alle cifre indicate va aggiunta una commissione di servizio, variabile in base alla tipologia di biglietto acquistato. La Juventus specifica inoltre che le tariffe possono subire variazioni o essere integrate con nuove fasce di prezzo.

I biglietti sono acquistabili online attraverso l'Official Ticket Shop della Juventus, canale ufficiale per l'acquisto dei tagliandi per le partite all'Allianz Stadium. La società ricorda che non sono disponibili biglietti nelle ricevitorie. In alternativa, per chi fosse alla ricerca di tagliandi ancora disponibili, è possibile consultare anche StubHub.