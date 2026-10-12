Biglietti Juventus-Lazio: prezzi, dove acquistarli e tutte le informazioni utili per il match della 7^ giornata di Serie A all'Allianz Stadium

Juventus-Lazio è in programma domenica 18 ottobre 2026 alle ore 20:45. I bianconeri tornano in campo davanti al proprio pubblico per il big match contro la squadra biancoceleste che sta tenendo testa all'Inter in questo avvio di Serie A.

La vendita libera dei tagliandi è iniziata martedì 15 settembre alle ore 11:00. I biglietti possono essere acquistati attraverso i canali ufficiali della Juventus, con tariffe differenti in base al settore e alla tipologia di biglietto.

Quando si gioca Juventus-Lazio?

Partita: Juventus-Lazio

Competizione: Serie A, settima giornata

Data: domenica 18 ottobre 2026

Orario: 20:45

Stadio: Allianz Stadium, Torino

Biglietti Juventus-Lazio: dove acquistarli

I biglietti per Juventus-Lazio sono acquistabili attraverso la biglietteria ufficiale della Juventus.

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La vendita libera è aperta dal 15 settembre, mentre le fasi di acquisto riservate ai membri J1897 e BLACK&WHITE sono iniziate il 10 settembre. Sono disponibili anche soluzioni Premium e VIP, che comprendono servizi di hospitality.

I tifosi bianconeri residenti nella regione Lazio possono acquistare un biglietto esclusivamente se in possesso di una Juventus Card attiva. Ogni acquirente può acquistare fino a un massimo di quattro tagliandi per partita.

Per verificare i posti ancora disponibili e completare l'acquisto è necessario consultare la piattaforma ufficiale. In alternativa, è possibile controllare eventuali offerte attraverso StubHub, prestando attenzione alla validità dei biglietti e alle condizioni di vendita.

Quanto costano i biglietti per Juventus-Lazio?

I prezzi dei biglietti per Juventus-Lazio variano in base al settore dell'Allianz Stadium. Per la vendita libera, le tariffe partono da 45 euro nelle curve e raggiungono i 135 euro nei settori più centrali della Tribuna Est 1.

Ecco il listino ufficiale dei biglietti interi:

Settore Prezzo Curva Sud 2 45 € Curva Nord 2 45 € Curva Sud 1 45 € Curva Nord 1 45 € Tribuna Est 2 da 60 € Tribuna Est 1 da 75 € Tribuna Ovest 2 da 75 € Tribuna Ovest 1 105 €

Alle tariffe indicate si aggiunge una commissione di servizio, variabile in base alla tipologia di biglietto acquistato. I prezzi possono inoltre subire variazioni o essere aggiornati dal club.

Juventus-Lazio, una sfida importante per la Serie A

La partita tra Juventus e Lazio rappresenta uno degli appuntamenti più attesi della settima giornata di campionato. I bianconeri puntano sul sostegno del pubblico dell'Allianz Stadium per affrontare una Lazio che vuole misurarsi con una delle principali protagoniste della Serie A.

Per chi desidera assistere alla sfida dal vivo, è consigliabile verificare in anticipo la disponibilità dei posti e le condizioni di accesso allo stadio. Dalla stagione 2026/27 tutti i biglietti della Juventus sono emessi in formato interamente digitale e possono essere gestiti attraverso l'Allianz Stadium App oppure aggiunti al wallet del proprio dispositivo.

Per accedere all'impianto è necessario avere con sé un biglietto valido e un documento d'identità in corso di validità. I bambini che non hanno ancora compiuto cinque anni il giorno della partita possono entrare senza tagliando, secondo le condizioni previste dal club.