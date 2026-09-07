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Simone Giromini

Biglietti Juventus-Atalanta: quando escono, prezzi e fasi di vendita, tutte le informazioni per la quinta giornata della Serie A 2026/27

Biglietti
Juventus vs Atalanta
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Juventus-Atalanta è una delle sfide più attese della quinta giornata di Serie A 2026/27: tutte le informazioni su biglietti, prezzi, fasi di vendita e modalità di acquisto.

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La Juventus tornerà in campo all'Allianz Stadium per una delle sfide più attese della prima parte della stagione. I bianconeri affronteranno infatti l'Atalanta nella quinta giornata della Serie A 2026/27.

Di seguito tutte le informazioni per assistere alla sfida tra Juventus e Atalanta: data, orario, prezzi dei biglietti, fasi di vendita e dove acquistare i tagliandi.

Biglietti disponibili quiAcquista i biglietti

La partita è in programma domenica 20 settembre 2026 alle ore 18:00 all'Allianz Stadium di Torino, in occasione della quinta giornata di campionato.

La vendita dei biglietti è già stata avviata: la fase riservata a tutti i Member J1897 e Black&White è partita lunedì 3 agosto alle ore 12:00, mentre la vendita libera è scattata lunedì 24 agosto alle ore 10:00. I tifosi bianconeri residenti in provincia di Bergamo possono acquistare il biglietto esclusivamente se in possesso di una Juventus Card attiva sulla quale caricare il titolo di accesso. Ogni acquirente può acquistare fino a un massimo di quattro biglietti.

I prezzi variano in base al settore. In Curva Sud 1 e Nord 1 il biglietto intero costa 45 euro, mentre in Curva Sud 2 e Nord 2 il prezzo è di 40 euro. In Est 2 si parte da 60 euro, con tagliandi fino a 95 euro; in Est 1 i prezzi vanno da 75 a 135 euro. Per la Tribuna Ovest 2 si va da 75 a 120 euro, mentre in Ovest 1 il costo è di 105 euro. Sono inoltre previste tariffe ridotte Under 14 in alcuni settori, a partire da 30 euro. Ai prezzi indicati viene aggiunta una commissione di servizio.

I biglietti possono essere acquistati esclusivamente online attraverso l'Official Ticket Shop Juventus, unico canale ufficiale di vendita per le gare casalinghe: non sono più disponibili i tagliandi nelle ricevitorie. Ulteriori disponibilità possono essere verificate anche su StubHub.

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