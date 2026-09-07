Biglietti Inter-Udinese: quando escono, prezzi e fasi di vendita, tutte le informazioni per la quarta giornata della Serie A 2026/27

L'Inter torna a San Siro per la quarta giornata di Serie A 2026/27, con i nerazzurri impegnati contro l'Udinese. La squadra di Cristian Chivu affronterà i friulani nel secondo appuntamento casalingo consecutivo in campionato, dopo la sfida contro il Napoli e prima della trasferta sul campo della Roma.

Di seguito tutte le informazioni sui biglietti per la sfida tra Inter e Udinese: data, prezzi, fasi di vendita e dove acquistarli.

La partita, valida per la quarta giornata di Serie A 2026/27, andrà in scena lunedì 14 settembre 2026 allo Stadio San Siro, con calcio d'inizio fissato alle 20:45.

I tagliandi sono acquistabili attraverso il sito ufficiale dell'Inter, nella sezione dedicata alla biglietteria. Prezzi e condizioni variano in base al settore e alla tipologia di biglietto, con tutte le informazioni aggiornate disponibili sul portale ufficiale del club. Ulteriori disponibilità possono essere verificate anche su StubHub.

La sfida contro l'Udinese arriva in un periodo particolarmente intenso per i nerazzurri, impegnati pochi giorni prima in Champions League contro il Real Madrid. Il match del Santiago Bernabéu è in programma martedì 8 settembre 2026 alle 21:00, prima del ritorno a San Siro per la quarta giornata di campionato.