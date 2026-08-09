Biglietti Inter-Napoli: quando escono, prezzi e fasi di vendita, tutte le informazioni per il big match della terza giornata di Serie A

L'Inter si prepara ad affrontare il Napoli nella terza giornata di Serie A 2026/27, in uno dei primi big match della nuova stagione. I nerazzurri ospiteranno i partenopei a San Siro, in una sfida che metterà subito di fronte due delle principali protagoniste del campionato.

Di seguito tutte le informazioni sui biglietti per la sfida tra Inter e Napoli: quando sono usciti, i prezzi, le fasi di vendita e dove acquistarli.

La sfida tra Inter e Napoli, valida per la terza giornata di Serie A 2026/27, andrà in scena sabato 5 settembre 2026: il calcio d'inizio per il match di San Siro è fissato alle 18:00. I biglietti sono disponibili in vendita libera dalle ore 16:00 di venerdì 7 agosto, dopo il completamento delle precedenti fasi riservate ad abbonati, soci Inter Club, iscritti al programma INTERISTA e tifosi che avevano acquistato un biglietto per Inter-Monza entro le ore 23:59 di mercoledì 5 agosto.

I biglietti per Inter-Napoli sono acquistabili online attraverso la biglietteria ufficiale dell'Inter che prevede diverse tipologie di tagliando, con il costo che varia in base al settore e alla tipologia di posto. Ulteriori informazioni anche su StubHub.