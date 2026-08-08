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Simone Giromini

Biglietti Inter-Monza: quando escono, prezzi e fasi di vendita, tutte le informazioni per la prima giornata della Serie A 2026/27

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Inter vs Monza
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Si alza il sipario sulla Serie A 2026/27: l'Inter campione d'Italia sfida il Monza neopromosso nella prima giornata, a San Siro: tutte le informazioni sui biglietti e quanto costano.

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L'Inter campione d'Italia apre la Serie A 2026/27 a San Siro contro il Monza, neopromosso e al ritorno nella massima serie. I nerazzurri iniziano dunque la nuova stagione davanti al proprio pubblico, mentre i brianzoli tornano a confrontarsi con le big del campionato dopo la promozione.

Di seguito tutte le informazioni sui biglietti per la sfida tra Inter e Monza: quando escono, i prezzi, le fasi di vendita e dove acquistarli.

Biglietti disponibili quiAcquista i biglietti

La sfida tra Inter e Monza, valida per la prima giornata di Serie A 2026/27, andrà in scena sabato 22 agosto 2026: il calcio d'inizio per il match di San Siro è fissato alle 18:30. La vendita dei biglietti è attualmente libera: i tagliandi ancora disponibili possono essere acquistati da tutti i tifosi, senza la necessità di appartenere a una specifica categoria di abbonati o soci. Gli abbonati FULL e PLUS hanno inoltre la possibilità di acquistare fino a quattro biglietti aggiuntivi per amici e familiari a un prezzo riservato.

Per quanto riguarda i prezzi per assistere alla partita partono da 10 euro, con il costo dei tagliandi che varia in base al settore e alla tipologia di posto. La disponibilità e le relative tariffe sono consultabili sulla biglietteria ufficiale del club.

I biglietti per la prima giornata della Serie A 2026/27 tra Inter e Monza possono essere acquistati anche su StubHub.

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