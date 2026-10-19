Biglietti Inter-Fiorentina: quando escono, prezzi e fasi di vendita, tutte le informazioni per l'ottava giornata della Serie A 2026/27

L'Inter si prepara a ospitare la Fiorentina a San Siro in occasione dell'ottava giornata di Serie A 2026/27. La partita è in programma domenica 25 ottobre 2026 alle ore 12:30: i tifosi nerazzurri e viola possono consultare le informazioni sulla disponibilità dei tagliandi attraverso i canali ufficiali del club milanese.

I biglietti sono acquistabili online attraverso il sito ufficiale dell'Inter, dove è possibile verificare i settori disponibili, le tariffe aggiornate e le eventuali promozioni.

BIGLIETTI INTER-FIORENTINA: DOVE COMPRARLI

I biglietti per Inter-Fiorentina sono disponibili attraverso la pagina ufficiale della biglietteria nerazzurra, dalla quale è possibile accedere alla procedura d'acquisto.

La disponibilità dei posti e i relativi prezzi possono variare in base al settore e alla tipologia di tagliando selezionata. Per conoscere il costo aggiornato, è quindi necessario consultare la biglietteria ufficiale.

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In alternativa, è possibile verificare la disponibilità dei biglietti per la partita anche su StubHub, controllando le condizioni di vendita prima di procedere all'acquisto.

PREZZI BIGLIETTI INTER-FIORENTINA: QUANTO COSTANO

I prezzi dei biglietti per Inter-Fiorentina sono consultabili sul sito ufficiale dell'Inter, attraverso la sezione dedicata alla partita. Le tariffe possono variare a seconda dell'anello e del settore scelto.

Il club mette a disposizione tre tipologie di biglietto:

BASE: consente il cambio utilizzatore a pagamento, effettuabile una sola volta. Per Inter-Fiorentina, il servizio costa 25 euro per il Primo Anello, 20 euro per il Secondo Anello e 15 euro per il Terzo Anello.

PLUS: comprende un cambio utilizzatore nel prezzo, utilizzabile una sola volta.

HOSPITALITY: include l'accesso a un'area dedicata, il servizio di catering e un'accoglienza personalizzata, oltre a un cambio utilizzatore incluso.

I costi indicati per il cambio utilizzatore non corrispondono al prezzo del biglietto, che deve essere verificato in fase d'acquisto.

INTER-FIORENTINA: DATA, ORARIO E STADIO

La partita tra Inter e Fiorentina si disputa domenica 25 ottobre 2026 alle ore 12:30 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano.

Prima di raggiungere l'impianto, il club consiglia di consultare le comunicazioni ufficiali relative agli ingressi e ai percorsi aggiornati dell'area stadio, così da organizzare al meglio l'arrivo.

Per tutte le informazioni sui biglietti e per completare l'acquisto, è possibile visitare la pagina ufficiale di Inter-Fiorentina.