Biglietti Inter-Barcellona del 4 ottobre: quando escono, prezzi, dove comprarli

L'Inter ospita il Barcellona per il terzo turno della fase a gironi di Champions. Le info sui biglietti: quando escono, i prezzi e dove comprarli.

Il futuro dell'Inter in Champions League è strettamente legato alla gara di San Siro contro il Barcellona.

Dopo il ko contro il Bayern e la vittoria per 2-0 in casa del Viktoria Plzen, i nerazzurri e i blaugrana si presentano al confronto diretto appaiate a quota 3 punti in classifica.

La sfida del 'Meazza', in programma martedì 4 ottobre, mette dunque in palio una posta pesantissima che può già orientare in maniera importante le sorti della qualificazione agli ottavi di finale.

Non una gara da dentro o fuori, ma poco ci manca. L'Inter confida sul grande apporto del pubblico di San Siro per superare l'ostacolo catalano: snodo cruciale per dare continuità alla propria esperienza europea.

Una sfida imperdibile per i tifosi nerazzurri, già alla caccia del biglietto per non mancare ad un appuntamento che dal peso specifico non indifferente nell'economia della stagione interista.

INTER-BARCELLONA: QUANDO ESCONO I BIGLIETTI

Dalle ore 10.30 di giovedì 15 settembre alle ore 9 di venerdì 16 si è aperta la fase di vendita riservata agli abbonati.

Dalle ore 10.30 di venerdì 16 settembre si apre la vendita libera. I biglietti saranno acquistabili solo online su inter.it/tickets.

Dalle ore 10 di lunedì 19 settembre, invece, si è aperta la vendita dei biglietti rimasti.

INTER-BARCELLONA: QUANTO COSTANO I BIGLIETTI

Tribuna d'onore G, € 259

Primo rosso centrale, € 199

Primo rosso, € 179

Primo rosso laterale, € 129

Secondo rosso centrale, € 139

Secondo rosso laterale, € 99

Prima arancio, € 159

INTER-BARCELLONA: DOVE COMPRARE I BIGLIETTI

I biglietti di Inter-Barcellona si possono acquistare online su inter.it/tickets, oppure presso i punti vendita Inter Store Milano, aperto dal giovedì al sabato dalle 10 alle 19.

Si possono acquistare i tagliandi anche presso gli Uffici Inter dello stadio San Siro, aperto dal lunedì al venerdì con orari 10-12.45 e 14.15-17.45, e, infine, presso tutti i punti vendita del circuito Vivaticket.