Con affluenze record nella storia del torneo e ascolti globali superiori ai 400 milioni, l’impatto del calcio femminile si è riversato direttamente anche sul campionato nazionale.

Con l’inizio della stagione 2026/27 della Barclays Women’s Super League (WSL), l’interesse dei tifosi e le presenze negli stadi sono più alte che mai.

GOAL vi spiega come assicurarvi i biglietti per le partite di WSL della stagione 2026/27, compresi dove acquistarli e i prezzi stimati.

Come acquistare i biglietti per le partite della Women’s Super League (WSL)?

Il metodo più affidabile e conveniente per acquistare i biglietti della WSL è farlo direttamente attraverso i portali ufficiali dei club.

Si consiglia vivamente di controllare regolarmente i siti dei club per verificare le finestre di vendita e il rilascio delle membership.

Biglietti per la singola partita e abbonamenti stagionali sono facilmente disponibili per la maggior parte dei club di WSL, anche se acquistare in anticipo è fondamentale per le sfide di cartello, i derby locali e le partite che coinvolgono le squadre in corsa per il titolo.

Le principali iniziative negli stadi continuano a migliorare l’esperienza del giorno partita per la stagione 2026/27:

Arsenal Women: disputerà il 100% delle sue 13 gare casalinghe di WSL all’Emirates Stadium, offrendo biglietti singoli e pacchetti per più partite.

disputerà il 100% delle sue 13 gare casalinghe di WSL all’Emirates Stadium, offrendo biglietti singoli e pacchetti per più partite. Everton Women: giocherà le partite casalinghe di WSL nello storico Goodison Park, creando una sede fissa di primo piano nel Merseyside.

giocherà le partite casalinghe di WSL nello storico Goodison Park, creando una sede fissa di primo piano nel Merseyside. Chelsea Women: ospiterà le sfide di maggior richiamo a Stamford Bridge, oltre ad alcune partite selezionate a Kingsmeadow.

ospiterà le sfide di maggior richiamo a Stamford Bridge, oltre ad alcune partite selezionate a Kingsmeadow. Liverpool Women: porterà le grandi sfide di campionato ad Anfield.

Se i tagliandi messi a disposizione ufficialmente dai club dovessero esaurirsi, piattaforme di rivendita secondaria come StubHub offrono opzioni di rivendita tra tifosi per le partite più richieste. Assicuratevi di controllare i termini e condizioni del sito da cui state acquistando.

Quanto costano i biglietti per le partite della Women’s Super League?

Date un’occhiata ai prezzi medi per gli abbonamenti adulti e i biglietti partita per la prossima stagione 2025/26:

Club Abbonamento stagionale Biglietto partita Arsenal £140 – £360 £13,50 – £90 Aston Villa £80 – £110 £10 – £20 Birmingham City £75 – £95 £10 – £15 Brighton & Hove Albion £95 – £120 £10 – £18 Charlton Athletic £75 – £95 £10 – £15 Chelsea £70 – £130 £12 – £40 Crystal Palace £80 – £100 £10 – £18 Everton £100 – £120 £10 – £20 Liverpool £75 – £100 £10 – £25 London City Lionesses £85 – £110 £10 – £18 Manchester City £85 – £105 £14 – £35 Manchester United £85 – £110 £12 – £25 Tottenham Hotspur £90 – £125 £10 – £22 West Ham United £75 – £90 £10 – £18

Come posso guardare o seguire in streaming le partite della Women’s Super League?

La nuova stagione di WSL sarà la prima di un nuovo accordo televisivo quinquennale condiviso tra Sky Sports e la BBC, concordato lo scorso ottobre. Si ritiene che Sky trasmetterà il 90% delle partite in diretta.

Potete anche seguire tutta l’azione su NOW e sull’app Sky Sports. NOW è un servizio di streaming immediato che offre accesso a tutti i canali Sky Sports, a ogni stream Sports+ di Sky e molto altro. È un’app, quindi i clienti possono iscriversi e guardare subito in streaming su oltre 60 dispositivi. I pass Sport di NOW danno inoltre ai clienti accesso a tutti gli stream live di Sky Sports+, così come ai documentari di Sky Sports e a replay e highlights selezionati on demand durante il periodo di validità del pass. I vari pacchetti sono i seguenti: pass Saver di 6 mesi (£26 al mese, durata minima di 6 mesi) e pass giornaliero (£14,99, pagamento una tantum). Il pass giornaliero NOW Sports si attiva immediatamente dopo l’acquisto e dura 24 ore. Pass mensile flessibile (£29,99 al mese, per 6 mesi). Potete cancellare in qualsiasi momento.