Con affluenze record nella storia del torneo e ascolti globali superiori ai 400 milioni, l’impatto del calcio femminile si è riversato direttamente anche sul campionato nazionale.
Con l’inizio della stagione 2026/27 della Barclays Women’s Super League (WSL), l’interesse dei tifosi e le presenze negli stadi sono più alte che mai.
GOAL vi spiega come assicurarvi i biglietti per le partite di WSL della stagione 2026/27, compresi dove acquistarli e i prezzi stimati.
Come acquistare i biglietti per le partite della Women’s Super League (WSL)?
Il metodo più affidabile e conveniente per acquistare i biglietti della WSL è farlo direttamente attraverso i portali ufficiali dei club.
Si consiglia vivamente di controllare regolarmente i siti dei club per verificare le finestre di vendita e il rilascio delle membership.
Biglietti per la singola partita e abbonamenti stagionali sono facilmente disponibili per la maggior parte dei club di WSL, anche se acquistare in anticipo è fondamentale per le sfide di cartello, i derby locali e le partite che coinvolgono le squadre in corsa per il titolo.
Le principali iniziative negli stadi continuano a migliorare l’esperienza del giorno partita per la stagione 2026/27:
- Arsenal Women: disputerà il 100% delle sue 13 gare casalinghe di WSL all’Emirates Stadium, offrendo biglietti singoli e pacchetti per più partite.
- Everton Women: giocherà le partite casalinghe di WSL nello storico Goodison Park, creando una sede fissa di primo piano nel Merseyside.
- Chelsea Women: ospiterà le sfide di maggior richiamo a Stamford Bridge, oltre ad alcune partite selezionate a Kingsmeadow.
- Liverpool Women: porterà le grandi sfide di campionato ad Anfield.
Se i tagliandi messi a disposizione ufficialmente dai club dovessero esaurirsi, piattaforme di rivendita secondaria come StubHub offrono opzioni di rivendita tra tifosi per le partite più richieste. Assicuratevi di controllare i termini e condizioni del sito da cui state acquistando.
Quanto costano i biglietti per le partite della Women’s Super League?
Date un’occhiata ai prezzi medi per gli abbonamenti adulti e i biglietti partita per la prossima stagione 2025/26:
|Club
|Abbonamento stagionale
|Biglietto partita
|Arsenal
|£140 – £360
|£13,50 – £90
|Aston Villa
|£80 – £110
|£10 – £20
|Birmingham City
|£75 – £95
|£10 – £15
|Brighton & Hove Albion
|£95 – £120
|£10 – £18
|Charlton Athletic
|£75 – £95
|£10 – £15
|Chelsea
|£70 – £130
|£12 – £40
|Crystal Palace
|£80 – £100
|£10 – £18
|Everton
|£100 – £120
|£10 – £20
|Liverpool
|£75 – £100
|£10 – £25
|London City Lionesses
|£85 – £110
|£10 – £18
|Manchester City
|£85 – £105
|£14 – £35
|Manchester United
|£85 – £110
|£12 – £25
|Tottenham Hotspur
|£90 – £125
|£10 – £22
|West Ham United
|£75 – £90
|£10 – £18
Come posso guardare o seguire in streaming le partite della Women’s Super League?
La nuova stagione di WSL sarà la prima di un nuovo accordo televisivo quinquennale condiviso tra Sky Sports e la BBC, concordato lo scorso ottobre. Si ritiene che Sky trasmetterà il 90% delle partite in diretta.
Potete anche seguire tutta l’azione su NOW e sull’app Sky Sports. NOW è un servizio di streaming immediato che offre accesso a tutti i canali Sky Sports, a ogni stream Sports+ di Sky e molto altro. È un’app, quindi i clienti possono iscriversi e guardare subito in streaming su oltre 60 dispositivi. I pass Sport di NOW danno inoltre ai clienti accesso a tutti gli stream live di Sky Sports+, così come ai documentari di Sky Sports e a replay e highlights selezionati on demand durante il periodo di validità del pass. I vari pacchetti sono i seguenti: pass Saver di 6 mesi (£26 al mese, durata minima di 6 mesi) e pass giornaliero (£14,99, pagamento una tantum). Il pass giornaliero NOW Sports si attiva immediatamente dopo l’acquisto e dura 24 ore. Pass mensile flessibile (£29,99 al mese, per 6 mesi). Potete cancellare in qualsiasi momento.