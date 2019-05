Biglia a DAZN confessa: "Per la lite con Kessié sono stato male 3-4 settimane"

Il derby di ritorno per il ha segnato l'inizio di un periodo nero, da cui la squadra di Gattuso ha faticato a rialzarsi. Al contempo, ha segnato anche Lucas Biglia, protagonista della lite con Kessié.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

A distanza di oltre due mesi, il centrocampista argentino del Milan è tornato a parlare di quell'episodio. A 'DAZN' ha rivelato di essere stato male per diverse settimane per quell'episodio.

"Sono stato male per 3-4 settimane, perché le figuracce non mi piacciono. Non me la sono presa con lui, ho voluto far vedere la necessità di sostegno di un compagno che stava entrando in campo. Non ho nulla contro Franck. Anzi, ho un grandissimo rapporto".