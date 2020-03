Biglia bacchetta l'Italia: "Ha sottovalutato il Coronavirus, non ha seguito le regole"

L'Europa intera è nel caos e tutto il calcio si ferma a causa della paura per il Coronavirus: sono già tanti i giocatori risultati positivi al COVID-19 e Lucas Biglia si fa portavoce della categoria con parole dure nei confronti dell' .

Il centrocampista del si mostra spaventato ai microfoni di 'CNN Radio':

"Non solo hanno sottovalutato il problema ma non hanno seguito le regole. Siamo arrivati al collasso dove a oggi i medici lavorano senza sosta. Non solo muore la gente col virus, ma anche persone con altre patologie che non possono avere l’assistenza adeguata. Per colpa del coronavirus si mettono da parte altre persone".