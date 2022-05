Il mancato approdo all'Inter: "Firmai per tre anni, ma le caselle per gli stranieri erano tutte occupate, per cui mi prestarono all'Ascoli".

Nel 1999 fu uno dei protagonisti assoluti dello Scudetto vinto al fotofinish dal Milan ai danni della Lazio. In esclusiva a GOAL, Oliver Bierhoff ha espresso le proprie sensazioni a pochi giorni dall'ultima giornata del campionato di Serie A. Una domenica di fuoco che potrebbe proiettare il Milan sul tetto d'Italia dopo undici anni dall'ultimo trionfo tricolore. L'ex attaccante tedesco vede evidenti similitudini tra questa annata e quella sfociata nello Scudetto con Alberto Zaccheroni in panchina: "Le similitudini col 1999 ci sono. Il Milan arrivava da due brutte annate e non era dato come favorito. La gioia alla fine è stata più grande. Stavolta il Milan non vince lo Scudetto dal 2011". I rossoneri contenderanno il titolo all'Inter, ossia la squadra che nel 1993 ingaggiò Bierhoff pur non potendolo mai schierare in campo: "L'Inter mi ha preso dal Salisburgo nel 1993 con un contratto triennale, ma per via di Darko Pancev e Matthias Sammer i posti riservati agli stranieri erano già presi. Per questo mi hanno prestato direttamente all'Ascoli. È pazzesco che sette anni dopo sono finito al Milan dopo aver giocato nell'Udinese. Tra i miei documenti ci sono un contratto con l'Inter che con il Milan, il che è abbastanza divertente. Ma il mio cuore batte rossonero, perché l'esperienza al Milan è stata davvero speciale". In rossonero Bierhoff ha giocato 119 partite segnando 44 goal.

