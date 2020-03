Bielsa non sente ragioni: vuole i giocatori del Leeds agli allenamenti ogni giorno

Il Leeds non farà come molte altre squadre in Inghilterra: gli allenamenti continueranno per volere di Bielsa, che non vuole fermarsi.

Come in tutta Europa, o quasi, il calcio è stato sospeso anche in . Premier League e Championship ferme al palo. Ma Marcelo Bielsa, allenatore del , non vuole sentire ragioni e smettere di fare allenare i proprio giocatori.

Mentre molte squadre, infatti, tra le due categorie hanno deciso di fermarsi per una o due settimane per il momento, il 'Daily Mail' spiega che Bielsa non vuole perdere la forma fisica dei suoi giocatori, non vuole sprecare la chance che ha di essere promosso in Premier League.

Il Leeds attualmente si trova al primo posto in classifica, con un punto di vantaggio sul e 7 sul .

Non ci sarà quindi tempo libero in più per i giocatori del Leeds, che dovranno andare ogni giorno all'allenamento, secondo il precedente calendario, come se nulla fosse cambiato.

La decisione persa da Bielsa ha lasciato perplesso lo staff medico, che non è d'accordo con la decisione del tecnico. In più anche molti giocatori avrebbero storto il naso dopo aver appreso la notizia.